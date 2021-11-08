10 лет "Северному потоку"

Более 430 млрд кубометров газа поставлено в Европу по газопроводу "Северный поток" с момента запуска в ноябре 2011 года. Тогда Евросоюз поддержал строительство этого проекта, несмотря а возражения Польши и стран Балтии. Десять лет спустя запасы в подземные хранилища в Австрии и Германии находятся на минимальном уровне.

Компания "Газпром" в понедельник сообщила, что началась закачку топлива в европейские объекты, но рынок газа лихорадит — торги открылись ростом на восемь процентов.

Телеканал Euronews обратился за комментарием к Томасу О’Доннеллу, аналитик энергетического рынка: "Внутри России Газпром увеличился производство до рекордных уровней, чтобы заполнить российских хранилища. Сначала они обещали сделать это к 1 ноября, потом говорили, что 7 ноября хранилища будут полными. Этот газ нужно экспортировать, иначе придется заморозить, но тогда все усилия, все время, потраченные на увеличение производства внутри страны, окажутся никчемными, и российский народ потеряет прибыль".

По данным оператора газотранспортной сети Германии Gascade, объем поставок снизился в пять раз по сравнению с июнем.

Общая наполненность европейских хранилищ снизилась в том числе за счет активного отбора "Газпромом" газа из большинства своих объектов в Европе.

"С таким высоким объемом производства и недостатком хранилищ сегодня единственный способ поставок лежит через Украину", — говорит аналитик.

Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему с начала года сократился на 22%.

10 сентября полностью завершилось строительство "Северного потока - 2" , ветки которого в обход Украины пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии

В Кремле сообщили, что подвижек в одобрении этого проекта со стороны европейских партнеров пока нет.