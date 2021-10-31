Среди собак тоже есть гении

Макс и Лиззи - бордер-колли, участвующие в эксперименте на факультете этологии Университета Этвёша Лоранда в Будапеште. Этоло́гия — это наука о поведении животных и его эволюции. Члены международной исследовательской группы изучают, как собаки могут распознавать названия предметов и их групп, уверенно их идентифицируя. Например, Макс уже знает более 100 игрушек.

Шани Дрор, научный сотрудник:

"Мы работаем с этими собаками, чтобы понять, как они выучивают названия новых предметов и сравнить это с тем, как люди учатся распознавать названия предметов. Так мы сможем лучше понимать многие процессы, поэтому мы в основном изучаем эволюцию познания".

Исследователи обнаружили, что многие собаки могут быть совершенно неспособны идентифицировать предметы по словам, но некоторые из них - как, например, Макс - учатся с необычайной легкостью, а это означает, что они обладают особым талантом. На первом этапе исследования было выявлено всего шесть таких "гениальных" собак со всего мира.

Адам Миклоши, декан факультета этологии:

"Традиционные исследования выводят среднестатистические значения, ориентируются на среднюю производительность группы или населения. Но в данном случае нас интересуют выдающиеся, исключительные особи. Так, мы определили, что среди собак изучать слова способна лишь очень небольшая их часть, и это очень интересная параллель с тем, как, например, в музыкальном плане кто-то проявляет особенные способности, а другим такое недоступно".

В процессе обучения собак внимание уделяется и другим направлениям - так, например, исследователи в Будапеште ищут ответы на вопрос, чем обусловлены характерные кивки головой в сторону у собак, интересует их и то, как слова разделяются в человеческой речи. Результаты расскажут нам больше не только о собаках, но и о людях, а уроки, извлеченные из общения между двумя видами, могут быть даже применены в робототехнике.