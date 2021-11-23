Ликвидация "Мемориала" по закону об "иноагентах" не волнует Кремль

В Кремле не считают достаточно важным вопрос о судьбе международного общества «Мемориал», которому грозит ликвидация. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента другие вопросы стоят на повестке дня, гораздо более актуальные», — объяснил он.

Этот комментарий совпал с началом предварительных слушаний в Мосгорсуде по иску Генпрокуратуры, которая обвиняет организацию в многочисленных нарушениях закона об «иностранных агентах». Такой статус российские власти присвоили «Мемориалу» ещё в 2013 г. Генпрокуратура просит ликвидировать общество.

В организации признают, что были неоднократно оштрафованы за несоблюдение требований по маркировке материалов. При этом сам статус «иностранного агента» правозащитники расценивают как очередное проявление давления со стороны действующих властей, а иск о ликвидации общества связывают с публикациями списков политических заключённых.

«Мемориал» — одна из старейших и крупнейшая в России неправительственная правозащитная организация. Она была основана в 1987, первым председателем общества стал Андрей Сахаров.

«Мемориал» занимается сбором и публикацией данных о жертвах советских репрессий, а также расследованием случаев нарушения прав человека и помощью пострадавшим от этих нарушений в современной России. После иска о ликвидации организации в Кремле заявляли, что у «Мемориала» с давних пор есть проблемы с соблюдением закона.