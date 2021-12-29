Европейский суд по правам человека призывает Россию не ликвидировать "Мемориал" — до завершения рассмотрения жалобы, которую эта организация, признанная иноагентом, подала в Страсбург ещё в 2013 году.

Мосгорсуд в среду принял решение о ликвидации НКО "Мемориал". Её признали виновной в нарушении закона об иноагентах. Прокурор заявил, что организация поддерживала незаконные протестные акции, направленные на дестабилизацию страны.

Александр Черкасов, председатель Совета ПЦ "Мемориал":

"С самого начала говорили, что закон об "иностранных агентах" — он не правовой и подлежит не исправлению, а только отмене, поскольку он исходно направлен на удушение гражданского общества. Сегодня мы получили ещё одно доказательство этого. По сути дела, сегодня суд подтвердил правильность нашей работы".

За рубежом ситуация вокруг "Мемориала" вызвала огромное беспокойство. Глава британского МИДа Элизабет Трасс назвала ликвидацию организации "Ещё одним ужасным ударом по свободе слова в России". Сожаление в связи с решением российского суда выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Германии действия Москвы назвали нарушением международных обязательств России.

Вольфганг Бюхнер, представитель правительства Германии:

"Решение Верховного суда о роспуске неправительственной организации "Мемориал" более чем непостижимо и противоречит международным обязательствам по защите основных гражданских прав, которые взяла на себя и Россия. "Мемориал" — это выражение нашего общего европейского самосознания, которое позволяет чётко определять и рассматривать нарушения прав человека".

Днём ранее аналогичное решение уже по международному "Мемориалу" принял Верховный суд России. Адвокаты сообщили, что подадут жалобу на вердикт и в последующем готовы обратиться в Европейский суд по правам человека.