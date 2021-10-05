В Германии производят "углеродно-нейтральный" керосин

В Германии открыт первый в мире завод по производству "углеродно-нейтрального" керосина. Синтетическое топливо получают из простых веществ, в том числе — из диоксида углерода. При сгорании в природу вернётся ровно столько этого парникового газа, сколько взяли для производства керосина.

Дитрих Брокхаген, глава Atmosfair:

"Сюда поступают, во-первых, диоксид углерода, а во-вторых, водород. Их смешивают и получают газ, из которого и делают потом синтетический керосин".

Керосин — это топливо для реактивных самолётов, и у заводу уже есть первый крупный клиент — "Люфтганза". Немецкий флагман частично финансировал проект синтетического топлива. Экологи считают, что пассажирская и транспортная авиация вносит огромный вклад в выбросы парниковых газов.

Но авторы изобретения хотят пойти ещё дальше. Завод требует огромного объёма электроэнергии, а её производство экологически совсем не нейтрально.

Тим Бёльткен, управляющий директор INERATEC:

"Мы хотим строить такие заводы по всему миру, везде, где есть дешёвая электроэнергия, которую можно получить от солнца и ветра, будь это Южная Африка, Южная Америка, Ближний Восток, Австралия — везде, где можно получать и запасать возобновляемую энергию".

Пока в Эмсланде, где расположен завод, буду производить по тонне эко-керосина в сутки. Это совсем немного: даже довольно экономичный "Боинг-737" сожжёт эту тонну меньше чем за полчаса.