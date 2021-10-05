Глобальное потепление: засухи и наводнения

Климатические изменения, произошедшие на планете за последние два десятилетия, приводят к резкому увеличению количества засух и наводнений во всём мире. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас во вторник, ссылаясь на подготовленный экспертами отчёт:

– За последние 20 лет число наводнений резко увеличилось – на 134%. Нам известно, что из-за нынешнего потепления планеты на один – полтора градуса повысилось содержание водяных паров в атмосфере. Влажность повысилась на 7% из-за текущего потепления, а это также способствует наводнениям.

По данным организации, засухи за этот период участились примерно на 30%, что сильнее всего сказалось на африканских странах. Системы наблюдений и службы раннего предупреждения недостаточно там развиты, и проблему усугубляет быстрый рост населения.