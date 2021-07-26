"Проворный дух" в Грузии

В Грузии начались многонациональные учения "Проворный дух-2021", в которых участвуют представители ряда стран НАТО, а также трёх партнёров Альянса: самой Грузии, Азербайджана и Украины. Из примерно 2500 военнослужащих 1600 представляют Грузию, а 700 — США. С американской стороны представлена и бронетехника, накануне переброшенная в Грузию морем.

Джуаншер Бурчуладзе, министр обороны Грузии:

"Проведение многонациональных учений такого масштаба делает НАТО ближе к нам и помогает поддерживать мир и стабильность в регионе".

Эти учения проводятся регулярно с 2011 года, а с 2015-го они сменили статус с двухсторонних на многонациональные. В прошлом году манёврам помешала пандемия.

Крис Маршалл, полковник армии США:

"Изначально это были грузинско-американские учения, но со временем они превратились в многонациональные манёвры. Теперь в них принимают участие 15 стран, тысячи военнослужащих, которые повышают свою готовность и получают опыт совместных действий".

Учения на пяти полигонах Грузии с применением техники и авиации продлятся до 6 августа: планируется боевая стрельба, воздушно-десантная операция и совместные действия подразделений спецназначения.