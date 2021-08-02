Американо-грузинские манёвры: "Вместе мы сильнее"

На военной базе Вазиани недалеко от Тбилиси военнослужащие Грузии и США провели совместные показательные манёвры по воздушно-десантным компонентом в рамках учений Agile Spirit 2021. Отрабатывался сценарий захвата военного аэродрома с последующим развёртыванием многонациональных сил союзников. В манёврах были задействованы 3 американских военно-транспортных самолета Локхид C-130 “Геркулес”, переброшенные с авиабазы в немецком Рамштайне, самомом крупном объекте ВВС США за рубежом.

Ари Мартин, офицер полка 1-91 ВВС США:

"Во время обучения с нашими грузинскими партнёрами мы работаем над оперативной совместимостью, демонстрируя, что мы способны работать вместе, и что вместе мы сильнее. Я уверен: как и сегодня, мы можем быстро развернуть и быстро проявить свою боевую мощь в любом месте мира".

The first-ever 🇬🇪-🇺🇸 airborne exercise in Georgia at the multinational exercises was conducted during the #AgileSpirit 2021 in #Vaziani, underlining once again the high level of interoperability of the two partner forces. pic.twitter.com/HeMw3rFmr2 — MOD Georgia (@ModGovGe) August 1, 2021

За учениями в Вазиани наблюдали посол США в Тбилисии Келли Дегнан и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. 150 десантников одновременно выполнили прыжки с парашютами, развернув флаги стран-участниц Agile Spirit 2021.

Манёвры, начавшиеся 26 июля, проходят на фоне роста напряженности в отношениях между НАТО и Россией, граничащей с Грузией. В них принимают участие более 2500 военных из 12 стран-членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины. Это вызывает озабоченность у России : в Москве заявили, что внимательно следит за учениями и примут все необходимые меры для обеспечения своих интересов.