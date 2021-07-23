Куба: "У США нет прав вводить санкции"

Власти США ввели санкции против ряда политиков и чиновников Кубы, включая министра обороны, а также против спецподразделения МВД страны: все они, по словам Вашингтона, принимали участие в подавлении недавних протестов.

На Кубе санкции назвали совершенно безосновательными, обвинили США в провокации этих самых беспорядков.

Бруно Родригес Паррилья, министр иностранных дел Кубы:

"У США нет никаких юридических, политических и моральных прав вводить санкции против людей по всему миру, США сами проводят крайне предосудительную репрессивную политику".

После массовых демонстраций, которые прошли в середине июля в десятках кубинских городов, подробности ситуации на острове точно не известны, поскольку Гавана отключила интернет.

В США не исключают дальнейшего расширения санкционного списка; президент Байден в четверг заявил, что "это только начало". Рестрикции введены в соответствии с "глобальным законом Магнитского".

Нед Прайс, представитель госдепартамента США:

"Это не подводит черту под нашими действиями. Мы продолжим смотреть, что ещё можно сделать, не только для поддержки кубинского народа, но и для того, чтобы призвать к ответу тех, кто замешан в попытках нарушить права человека на Кубе".

На этом фоне в Вашингтоне не исключили, что полностью укомплектуют своё посольство в Гаване, чтобы иметь больше возможностей влиять на ситуацию. Формально диппредставительство открылось в 2015 году, но посол США до сих пор не назначен.