Быть ли российским войскам на Кубе?

Напряжённость между Россией и США по вопросу Украины затронула и далёкую Кубу. Кубинский лидер Миге́ль Ди́ас-Кане́ль сообщил в своём Twitter о сердечном и плодотворном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, о прекрасных отношениях с Россией и совместныхпланах на будущее развитие в различных областях. А в Вашингтоне обсуждают вероятность развёртывания российской военной инфраструктуры на Кубе и Венесуэле, ссылаясь на намёки представителей Москвы. Кубинский политолог и бывший дипломат Карлос Альсугарай считает, что Гавана в создавшейся ситуации должна действовать очень осмотрительно:

"Куба, вероятно, будет продвигаться в этом вопросе осторожно, всегда исходя из того, что, конечно, Украина имеет право на самоопределение, но у нас есть главный враг и главный союзник. И в таких условиях дипломатам очень сложно продвигать кубинские интересы. Главная опасность для Кубы со стороны США - возвращение к однополярному миру. А другая опасность для Кубы заключается в том, что решение, найденное для Украины, будет игнорировать независимость этой страны".

На кубе очень хорошо помнят ракетный кризис 1962 года, когда США обнаружили на острове наличие советских ракетно-ядерных баз. Это был один из самых критических моментов холодной войны, никогда ещё мир не был так близок к войне ядерной. Но кубинцы вынесли урок их этих событий и сегодня среди них преобладает прагматизм. Говорят жители Гаваны:

"Я полагаю, что мы должны поддерживать Россию, потому что она всегда была нашим союзником, но мы не должны вмешиваться в эту историю".

"Мир превыше всего, но мы не позволим США напасть на нас и влезть в наш огород".

В последнее время, когда влияние США в Латинской Америке ослабевает, Россия укрепляет свои связи с авторитарными правительствами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы посредством соглашений о финансировании, продажи оружия и дипломатической поддержки. Но аналитики считают, что у России нет ни возможностей, ни свободы действий для размещения войск на Кубе.