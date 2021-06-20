"Последний шанс очнуться"

В Израиле назвали нового главу светской власти Ирана "самым экстремистским президентом". Власти еврейского государства считают избрание Эбрахима Раиси "сигналом" мировому сообществу, которое должно отказаться от сделки с Тегераном.

Эбрахим Раиси находится в санкционном списке США за участие в казнях иранских оппозиционеров в конце 80-х.

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля:

"Из всех кандидатов, кого мог выбрать Хаменеи, он выбрал "Тегеранского палача", человека, печально известного и в Иране, и во всём мире тем, что он возглавлял комитеты, которые в течение многих лет приговаривали к казни тысячи ни в чём не повинных иранцев. Избрание Раиси — это последний шанс для мирового сообщества очнуться до того, как возобновлять переговоры по ядерной сделке, шанс понять, с кем мы имеем дело: это убийцы, массовые убийцы".

В Вене в воскресенье завершился 6-й раунд переговоров по иранской ядерной программе; участники говорят о "прогрессе", но без конкретики. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, результаты выборов не повлияют на продолжение переговоров. В Белом доме и вовсе считают, что решение по этому вопросу будет принимать не президент, а духовный лидер Ирана.

Но в то же время Тегеран пока не предложил продлить срок инспекций своих ядерных объектов: в конце февраля Иран серьёзно ограничил возможности наблюдателей МАГАТЭ; удалось договориться о временном продлении проверок, но срок истекает уже в четверг.