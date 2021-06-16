Байден и Путин ведут переговоры

Президенты России и США встретились в Женеве. Их принимал президент Швейцарии Гай Пармелин.

Переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным проходят в библиотечном зале на первом этаже роскошной виллы Ла Гранж с видом на Женевское озеро. Пресса была допущена лишь для протокольной съёмки.

Лидеры пожали друг другу руки, обменялись парой слов, а затем направились на переговоры в сопровождении глав внешнеполитических ведомств двух стран - Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

На беседу в узком и расширенном составах отведено примерно пять часов.

Это первый российско-американский саммит со встречи Владимира Путина с предшественником Байдена Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

Выбор Женевы отсылает к саммиту времен холодной войны между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1985 году. На этот раз напряженность связана не столько со стратегическим ядерным оружием и конкурирующими идеологиями, сколько с тем, что администрация Байдена считает враждебным, нарушающим правила режимом.

Список обвинений Вашингтона в адрес Кремля длинный: от кибератак на американские организации до вмешательства в президентские выборы в США, от нарушений прав человека до агрессии против Украины. Москва со своей стороны говорит о гегемонии США и недопустимости монополярного мира.

Предполагается, что президенты обсудят нынешние состоянее и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности и международной повестки дня, в том числе борьбу с пандемией и региональные конфликты.