Женева ждет Путина и Байдена

На вилле Ла-Гранж на берегу Женевского озера все готово к приему высокопоставленных гостей: через считанные часы в стенах усадьбы 18 века стартует встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джой Байденом, которая, надеются в Москве и Вашингтоне, позволит "разморозить" отношения держав, достигших наихудшего уровня со времен Холодной войны.

При этом ни Москва, ни Вашингтон не рассчитывают на прорыв. Женевская встреча - скорее сверка часов, где важен сам факт разговора.

Согласованная повестка пятичасовых переговоров разбита на блоки - от общей оценки диалога США и России и вопросов стратегической стабильности через конкретные нерешенные проблемы двусторонних отношений (так называемые темы-раздражители) к региональной проблематике. Не исключено, что разговор пойдет по другому сценарию. Организаторы напоминают, что Путин и Байден могут на свое усмотрение затронуть любую тему в любой очередности,

В программе значится перерыв на кофе, но не включены совместный обед и совместная пресс-конференция Путина и Байдена. По завершении переговоров лидеры России и США пообщаются с прессой по отдельности.

И Путин, и Байден, кстати, предварили встречу в Женеве развернутыми публичными выступлениями: российский лидер дал большое интервью телеканалу NBC, в котором прокомментировал болевые точки в отношениях с Америкой, а Джо Байден встретился с журналистами по итогам саммита НАТО и также ответил на вопросы о России.

В Женеве при приеме гостей учтены все детали: флористы, например, не стали оформлять букеты в цветах флагов России и США, сделав ставку на гармонию и нейтральность - белый и зеленый..