Пакистан: движение в районе крушения восстановлено

В Пакистане сумели восстановить движение в районе крупной железнодорожной катастрофы, жертвами которой стали боле 60 человек. Около 3:30 по местному времени в провинции Синд столкнулись два пассажирских поезда. Один из них сошёл с рельсов и оказался на встречном пути, в него врезался второй состав. Более сотни человек получили ранения. Спасательная операция на месте трагедии не прекращалась всю ночь.
Причину катастрофы сейчас выясняют. По словам экс-главы пакистанского МПС, верхнее строение пути на том участке не меняли с 1880 года.
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