Петергофскому фонтанному комплексу исполнилось 300 лет.

Созданный по указу Петра I и воспевающий победу российской армии в Северной войне дворцово-парковый ансамбль часто называют "русским Версалем".

Только здесь в отличие от французского фонтанного комплекса не применяются насосы и другие водовзводные механизмы.

У нас нет каких-то электрических механизмов, насосов, которые за нас бы делали эту работу. Это все открывается вручную. Вода, которую мы используем, самая обычная, нефильтрованная, не из центрального водоснабжения. Самая обычная вода с дождевых ливневых вод, с подземных родничков. И всю эту воду мы можем использовать Александр Корсаков фонтанный мастер

От родников на Ропшинских высотах, расположенных в 20 километрах от Петергофа, вода поступает в 18 прудов-водосборников и оттуда по подземным трубам устремляется к фонтанам.

История рассказывает, что именно в разный цвет были покрашены трубы для того, чтобы можно было легче различать их в темноте. Потому что сейчас мы с вами можем использовать искусственное освещение, а раньше электричества не было. И фонтанный мастер должен был совершить какое-то обслуживание, ремонт в полумраке, и разные цвета этому помогали Александр Корсаков фонтанный мастер

Всего на территории дворцово-паркового ансамбля расположено около 150 "водных феерий" и 4 каскада.

В годы Великой отечественной войны работники музея-заповедника прятали фонтанные статуи в тайниках, чтобы уберечь от разрушений. Но далеко не всё удалось спасти. Реставрационные работы в Петергофе идут и по сей день.