Писающий мальчик будет экономить воду

Статуя Писающего мальчика в Брюсселе больше не будет тратить питьевую воду. Городские инженеры выяснили, что знаковый фонтан безвозвратно потреблял до 2500 литров воды каждый день. Выяснили это случайно, когда поставили на статую счетчик. После замеров было решено установить закрытую циркулирующую систему. Примечательно, что проблему обнаружили, когда в Брюсселе проходила неделя защиты водных ресурсов.

Статуя Писающего мальчика появилась в Брюсселе в 17 веке и является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.