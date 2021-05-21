G20 обещает финансировать глобальную готовность к пандемиям

Страны "Большой двадцатки" обязуются создать механизмы финансирования, которые обеспечили бы долгосрочную готовность всего мира к пандемиям. Об этом заявлено по итогам первого международного саммита по вопросам здравоохранения, который состоялся в Риме.

Государства прикладывают и значительные усилия для восстановление экономики, не в последнюю очередь туристического сектора. Корреспондента Euronews интересуют подробности введения "зелёных паспортов" в Европе.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Сейчас, в мае, разные страны проводят проверки, каждое правительство работает у себя над техническими вопросами, над тем, какие данные будут затронуты. Большая часть стран готовы, не все, но большинство. Италия прекрасно выдерживает график, и это хорошо. Мы рассчитываем, что в июне уже можно будет начинать. Вся Европа вносит свой вклад в восстановление туризма".

Марио Драги, премьер-министр Италии:

"Мы хотим, чтобы туристы вернулись, и вернулись скоро. Италия открыта для туристов со всего мира, я хочу это особо подчеркнуть. Европа готовит "зелёный паспорт", у Италии свой "зелёный паспорт" будет ещё до того. Мы координируем усилия с Еврокомиссией, чтобы получить точно такой же результат. Но до того иметь такой документ на национальном уровне будет нелишним".

Компании Pfizer и BioNTech на саммите обещали отправить 2 миллиарда доз своих вакцин в небогатые и бедные страны в течение следующих полутора лет. Однако участникам саммита вновь не удалось договориться хотя бы о временной отмене патентной зашиты на вакцины западного производства.