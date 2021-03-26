Цукерберга, Дорси и Пичаи вызвали в Конгресс "на ковер"

В Конгрессе США состоялись слушания, посвященные последним эпизодам насилия, в частности, на Капитолийском холме и расстрелам в Джорджии и Колорадо.

Членов Палаты представителей интересовало влияние соцсетей, которые, с точки зрения законодателей, могли служить катализатором этих преступлений.

Второй аспект - это роль Twitter, Facebook и Google в препятствовании, как выразились конгрессмены, распространению дезинформации о пандемии COVID-19.

Главы корпораций отвергли обвинения, сообщив, что менеджмент соцсетей внимательно следит за публикуемым контентом, с другой стороны, первая поправка, гарантирующая право на высказывание, охраняет свободу слова, подчеркнули они.

Джек Дорси, генеральный директор Twitter: "Дезинформация - слишком широкое понятие, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы оценивать риски, если заявление того или иного юзера может иметь нежелательные последствия".

В зале заседаний была высказано точка зрения, что Twitter занимает пропартийную позицию, поддерживая демократов и цензурируя материалы их оппонентов-республиканцев.

И Facebook, и Twitter закрыли аккаунты экс-президента США сразу после штурма Капитолия, посчитав, что это Трамп призвал своих сторонников. как тогда было сказано, к мятежу.

Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook: "Сейчас факт того, что платформы могут банить выбранных в результате голосования политиков, вызывает озабоченность. Я разделяю это беспокойство. Мне не кажется, что такого рода шаги должны предприниматься без консультаций. Мы создали независимую комиссию, которая может такие наши решения пересмотреть и и даже отменить".

Еще один фактор нынешней ситуации - корпорации, вроде Twitter или Google, пользуются юридическим иммунитетом даже в случае, если размещенное сообщение или видео подпадает под уголовное законодательство, а авторов можно вызвать в суд.

Сундар Пичаи, генеральный директор Google: "Ежеминутно на YouTube размечается примерно 500 часов, если не больше, разнообразных видеоматериалов, а количество новых юзеров, кто по результатам поиска в Google заходит на YouTube, растет на 15% в день".

Цукерберга прошедшие слушания стали четвёртыми зап менее, чем 8 месяцев, Пичаи и Дорси дают показания в третий раз за аналогичный период времени.