В Техасе и Миссисипи снимают знаки "Вход без маски запрещён": эти штаты второй день живут в "свободном" режиме. Власти накануне отменили обязательное ношение защиты, сняли ограничения на число посетителей в ресторанах и заявили, что все предприниматели могут возобновить работу безо всяких препятствий.

Губернаторы обоих штатов — республиканцы. Президент-демократ Джо Байден резко раскритиковал их решение.

Джо Байден, президент США:

"Я считаю это большой ошибкой. Слушайте, я надеюсь, что сейчас-то уже все понимают, насколько важно ношение масок. Мы не можем думать, как неандертальцы, — 'Всё хорошо, маски долой!'. Нет, они всё ещё нужны".

В США хотя бы по одной дозе вакцины получили уже около 52 миллионов человек. Байден ранее пообещал, что уже в мае сможет обеспечить вакциной всё взрослое население страны.

Среди прочего президент рассказал, что договорился с фармацевтическим гигантом Merck: эта компания будет производить вакцину своего прямого конкурента, Johnson & Johnson. За это Merck получит от властей США 270 миллионов долларов. Эту вакцину власти одобрили в субботу и возлагают на неё большие надежды, поскольку она не требует особых условий хранения и должна давать иммунитет после одного укола.