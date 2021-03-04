COVID-19: избыточный вес - фактор риска

Включить людей, страдающих от избыточного веса в группу риска, приоритетную для вакцинации против коронавируса. С таким призывом к властям обратилась Всемирная федерация по борьбе с ожирением.

Она опубликовала отчёт, вывод которого гласит: уровень смертности от COVID-19 значительно выше в странах, где больше половины взрослого населения имеет изыточный вес. В пример приводятся Великобритания, США и Италия.

Оливия Барата Кавальканти, директор департамента "Наука и программы" Всемирной федерации по борьбе с ожирением:

"Необходимо, чтобы правительства стран серьёзнее отнеслись к этой проблеме. Чтобы власти приняли план Федерации по борьбе с ожирением и начали признавать этот недуг как болезнь, которой необходимы диагностика, профилактика, лечение с примененеим системного подхода. Пандемия показала, насколько актуальна эта проблема во всем мире".

В Федерации напомнили, что тучные, полные люди больше подвержены тяжёлым формам коронавирусной инфекции, они чаще нуждаются в госпитализации.

Специалисты подсчитали, что недостаточная физическая активность у населения стран в связи с карантином будет стоить 6-7 триллионов долларов экономических потерь.