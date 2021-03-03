Мигранты молятся на Байдена

С верой в Бога и Джо Байдена - мигранты из Центральной Америки не теряют надежды добраться до Соединенных Штатов, даже несмотря на то, что многие из них не имеют достаточных оснований для предоставления убежища в США.

Десятки людей молятся на погранпереходе в Тихуане, но этого, возможно, будет мало - американские власти разрешили ожидать итогов рассмотрения заявок на предоставление убежища на своей территории только тем мигрантам, которые уже начали официальную процедуру.

Ирис Лара, мигрантка из Гондураса: "Я считаю, что я тоже заслуживаю такой возможности, потому что я тоже иностранка, которая приехала с американской мечтой, и я не собираюсь отказываться от нее".

После прихода к власти новый президент США приступил к постепенной отмене программы своего предшественника под названием "Остаться в Мексике". Он также объявил о прекращении строительства разделительной стены на южной границе.

Кроме того демократы в Конгрессе разработали законопроект о легализации миллионов мигрантов без документов, уже находящихся на территории Соединенных Штатов. Но, похоже, даже эти масштабные реформы не в состоянии смягчить давление иммиграционного кризиса. По мере того, как американская мечта для мигрантов становится хоть немного реальней, количество лагерей для перемещенных лиц на мексиканской стороне только увеличивается.