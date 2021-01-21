В Неаполе изучают огромного кита

В Неаполе изучают тушу одного из крупнейших китов, который когда-либо заплывал в Средиземное море: 20 метров длины и 75 тонн веса. Мёртвое животное обнаружили в гавани Сорренто ещё в начале недели: внимание береговой охраны привлёк китёнок, плававший рядом. В том районе нашли тело крупного животного и решили изучить. Операция по доставке туши продолжалась до среды. Сейчас биологи ищут причину смерти млекопитающего. Огромный скелет обещают отдать в музей.
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