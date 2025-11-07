Вьетнам: не меннее 5 человек стали жертвами тайфуна "Кальмаэги"

По меньшей мере 5 человек погибли во Вьетнаме после того, как тайфун "Кальмаэги" обрушился на страну в четверг, неся свирепые ветры и проливные дожди и оставив после себя обширные разрушения в центральных провинциях страны.

Местные власти сообщили о 3 погибших в провинциях Дак Лак и Гиа Лай, еще 3 пропали без вести в провинции Куанг Нгай, 6 человек получили ранения.

По данным государственных СМИ Вьетнама, 52 дома обрушились, и еще около 2600 получили повреждения различной степени. Сообщаетсят, что со многих строений сорвало крыши, в том числе с более 2400 только в Гиа Лае.

Ущерб был нанесен и важнейшим объектам инфраструктуры, включая электросети и заводы, обеспечивающие энергией миллионы жителей. Перебои с электричеством затронули территорию, охватывающую более 1,6 млн домохозяйств.

Обломки лежат на дороге в Гай Лай (Вьетнам) в пятницу, 7 ноября 2025 года, после того как тайфун Кальмаэги обрушил на страну свирепые ветры и проливные дожди. Sy Thang/AP

Всего за несколько дней до этого на Филиппинах в результате урагана, обрушившегося на архипелаг с более чем 7600 островами, погибли почти 190 человек, а около 135 пропали без вести.

В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил чрезвычайное положение: страна готовится к еще одному потенциально мощному шторму- тайфуну "Фун-Вонг", известному на местном уровне как "Уван".

По данным метеорологического бюро, диаметр тайфуна "Фунг-вонг" может увеличиться до 1400 км, прежде чем он обрушится на северную провинцию Аврора в конце воскресенья или начале понедельника и может затронуть густонаселенный столичный регион Манилу.

По данным Управления гражданской обороны, в результате удара"Кальмаэги" на Филиппинах около полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Почти 450 000 были эвакуированы в убежища, и более 318 000 ещё оставались там по состоянию на четверг.

Люди возвращаются на руины своих домов после удара тайфуна "Кальмаэги", разрушившего населенные пункты вдоль реки Мананга в Талисае, Филиппины, 5 ноября 2025 г. Jacqueline Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Многие районы Вьетнама сообщили о вырванных с корнем деревьях, поврежденных линиях электропередач и сплющенных зданиях. В пятницу "Кальмаэги" ослаб до тропической депрессии и двинулся на запад в сторону Камбоджи и Лаоса.

Во вьетнамской провинции Биньдинь фабрики лишились крыш, а оборудование было повреждено из-за наводнения. В пострадавшем от наводнения городе Куй Нхон жители проснулись и обнаружили, что на улицах валяются гофрированные металлические крыши и домашние вещи.

В пятницу, оценив масштабы ущерба, жители увидели улицы, заваленные упавшими ветками, искореженными металлическими листами и лужами грязной воды, которую река за ночь подняла на рекордную высоту.

Семья отдыхает возле своего дома, пострадавшего от тайфуна "Кальмаэги" в Лилоане, провинция Себу, центральные Филиппины, в четверг, 6 ноября 2025 года. Jacqueline Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Владельцы магазинов выносили подтопленные товары, чтобы просушить их на солнце, а семьи сметали грязь с порогов своих домов и латали недостающую черепицу.

Власти Вьетнама заявили, что более 537 000 человек были эвакуированы, многие на лодках, поскольку поднялись паводки и возникли оползни. По прогнозам, в результате шторма может выпасть до 600 мм осадков.

Шторм движется на запад, в Камбоджу и Лаос, после того как в четверг он пронесся по центральному Вьетнаму со скоростью ветра 149 км/час.

После понижения классификации урагана эксперты прогнозируют, что ущерб в Камбодже и Лаосе будет менее серьезным, чем во Вьетнаме и на Филиппинах. Сейчас скорость штормового ветра составляет около 85 км/час.