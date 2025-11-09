Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Смертоносные волны Тенерифе: три человека погибли, не менее 15 пострадали

Три человека погибли на Канарских островах после того, как их унесло гигантскими волнами, 8 ноября 2025 года
Три человека погибли на Канарских островах после того, как их унесло гигантскими волнами, 8 ноября 2025 года Авторское право  x.com 112Canarias
Авторское право x.com 112Canarias
By Jesús Maturana
Опубликовано
Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

В эту субботу Тенерифе пережил один из самых трагических дней, связанных с прибрежными инцидентами. Из-за сильных волн на разных пляжах острова погибли три человека, еще 15 пострадали.

Самый серьезный инцидент произошел на набережной в Пуэрто-де-ла-Крус, на севере Тенерифе, где десять человек были сброшены в воду с волнореза.

Несмотря на усилия спасателей и прибывших на место происшествия медиков, одна из женщин погибла. Из остальных пострадавших трое получили серьезные травмы, четверо - травмы средней тяжести и двое - легкие, все они были госпитализированы в различные медицинские учреждения острова.

Ранее в тот же день на пляже Роке-де-Лас-Бодегас в Таганане гигантская волна смыла в море шесть французских туристов. Источники из местной полиции подтвердили, что пострадавших унесло в море, когда они проигнорировали установленный в этом районе предупреждающий знак.

Одна женщина получила травмы средней тяжести и была доставлена медицинским вертолетом в университетскую больницу Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария, еще четырем потребовалась госпитализация, а последнему из пострадавших помощь была оказана на месте происшествия.

На пляже Эль-Кабесо-де-Гранадилья-де-Абона, на юге острова, было обнаружено безжизненное тело мужчины, плавающее в море. Спасатели и сотрудники Службы спасения Канарских островов провели действия по сердечно-легочной реанимации, которые не дали положительных результатов.

Ближе к вечеру координационный центр по чрезвычайным ситуациям и безопасности получил новое сообщение: человек упал в море в районе Чарко-дель-Вьенто в муниципалитете Ла-Гуанча. Вертолет правительства Канарских островов извлек мужчину из воды и эвакуировал его на вертолетную площадку дока Санта-Крус-де-Тенерифе, где медики, однако, констатировали его смерть из-за тяжести полученных травм.

Канарские острова объявили предварительную тревогу в связи с прибрежными явлениями

С пятницы на Канарских островах объявлена тревога в связи с прибрежными явлениями: высота волн может достигать четырех метров, а сила ветра - шести баллов. Власти предупреждают, что несколько инцидентов произошли из-за несоблюдения туристами предупреждающих знаков, установленных в зонах риска.

Этот шторм на море подчеркнул необходимость соблюдать крайнюю осторожность в прибрежных районах при неблагоприятных погодных условиях, особенно в случае предупреждений, сделанных службами спасения, говорится в заявлении властей.

