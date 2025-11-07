Президент США Дональд Трамп принял в четверг в Белом доме лидеров пяти стран Центральной Азии, активизируя усилия по приобретению редкоземельных металлов, необходимых для производства высокотехнологичных устройств, включая смартфоны, электромобили и истребители.

Трамп и президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана - стран, богатых редкоземельными металлами - провели двусторонние встречи в Овальном кабинете, а затем встретились за рабочим ужином.

На встрече с коллегами Трамп раскритиковал предыдущие администрации США за пренебрежение центрально- азиатскому региону.

Через эти страны когда-то проходил древний Шелковый путь, соединявший Восток и Запад. Великая история, огромная, прекрасная история! Сегодня их расположение в самом сердце Евразии придает им невероятную важность и невероятный потенциал. <br><br>К сожалению, предыдущие американские президенты полностью игнорировали этот регион. Это невероятный регион. И, кстати, это ещё и чрезвычайно богатый регион. <br><br>Но мы исправляем эту ошибку, и я твердо намерен сделать партнёрство Америки с каждой из этих стран более прочным, чем когда-либо прежде.<br> Дональд Трамп президент США

Центральная Азия обладает большими запасами редкоземельных минералов и производит примерно половину мирового объёма урана, который необходим для производства атомной энергии. Но регион нуждается в дополнительных инвестициях для дальнейшего освоения своих ресурсов.

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме в Вашингтоне, четверг, 6 ноября 2025 года. Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

"В последние недели моя администрация укрепила американскую экономическую безопасность, заключив соглашения с союзниками и друзьями по всему миру, чтобы расширить наши цепочки поставок важнейших минералов", - подчеркнул Трамп.

"Мы часто уделяем так много времени кризисам и проблемам - а они заслуживают внимания, - что иногда не уделяем достаточно времени новым захватывающим возможностям", - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

"И это то, что существует сейчас: новая захватывающая возможность, в которой национальные интересы наших стран совпадают", - добавил он.

Узбекистан заинтересован в укреплении связей с США

Перед началом саммита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить пути укрепления американо-узбекского стратегического партнерства, активизации политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны подчеркнули важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Нью-Йорке в сентябре в рамках 80-й недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи президент Мирзиёев предложил около 10 ключевых инициатив. Среди них - создание постоянного секретариата для обеспечения постоянной координации между странами-участницами, создание координационного совета по инвестициям и торговле для укрепления экономических связей и запуск Фонда Центральноазиатского инвестиционного партнёрства для привлечения и управления совместными инвестициями в ключевые проекты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на ужине с лидерами стран Центральной Азии и Трампом в Белом доме в Вашингтоне, четверг, 6 ноября 2025 г. Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Мирзиёев также предложил создать более совершенную транспортную, коммуникационную и энергетическую инфраструктуру между регионом и Европой, а также учредить специальный комитет по надзору за разведкой, добычей и переработкой важнейших полезных ископаемых.

Узбекский лидер также заявил Трампу, что необходимо продолжать работу по модернизации сельскохозяйственных технологий региона с помощью американских инноваций, а также по продвижению узбекского культурного наследия в крупнейших музеях США.

"Я уверен, что передовой американский опыт и технологии в сочетании с квалифицированными кадрами, промышленным потенциалом и ресурсным потенциалом региона могут дать ощутимые результаты в самом ближайшем будущем", - сказал Шерзод Асадов, пресс-секретарь президента Узбекистана.

Президент Дональд Трамп на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, четверг, 6 ноября 2025 г. Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

На своей платформе Truth Social в социальных сетях Трамп объявил, что эта центральноазиатская страна намерена резко увеличить свои инвестиции в США в рамках сделки, которую он назвал "невероятной".

По словам Трампа, Узбекистан планирует закупить и инвестировать около 35 миллиардов долларов (30,3 миллиарда евро) в течение следующих трёх лет и более 100 миллиардов долларов (86,6 миллиарда евро) в течение следующего десятилетия в такие ключевые отрасли США, как добыча важнейших полезных ископаемых, авиация, автомобилестроение, инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и технологии.

Он также выразил благодарность Мирзиёеву, назвав его "очень уважаемым", и заявил, что надеется на долгое и продуктивное партнерство между двумя странами.

По завершении переговоров Мирзиёев пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время.

Казахстан присоединится к Авраамским соглашениям Трампа 2020 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также участвовал в переговорах по дальнейшему укреплению связей своей страны с Вашингтоном.

Токаев достиг нескольких соглашений с президентом США, начиная от создания совместных предприятий и заканчивая увеличением инвестиций.

США и Казахстан договорились о совместном предприятии по разведке одного из крупнейших неразработанных месторождений вольфрама в мире - Северный Катпар и Верхние Кайракты.

Американская компания Cove Kaz Capital Group намерена приобрести 70%-ю долю в совместном проекте с государственной горнодобывающей компанией Казахстана "Тау-Кен Самрук" по разработке одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений вольфрама.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ужине с лидерами стран Центральной Азии и Трампом в Белом доме в Вашингтоне, четверг, 6 ноября 2025 года, Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Предприятие стоимостью 1,1 млрд долларов (952 млн евро) получило письмо о заинтересованности от Экспортно-импортного банка США в предоставлении финансирования на сумму до 900 млн долларов (779 млн евро). Сделка была подписана в кулуарах саммита C5+1 между Нариманом Абсаметовым, главой компании "Тау-Кен Самрук", и Пини Альтхаусом, генеральным директором Cove Capital.

Проект находится на подготовительной стадии, и в ближайшем будущем ожидается начало работ по обнаружению месторождений, в которых, по оценкам, содержится около 410 000 тонн вольфрама, что значительно поднимет местную горнодобывающую промышленность.

На встрече также было достигнуто соглашение о продаже США в общей сложности 37 самолётов Boeing национальным авиакомпаниям Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - одним из ведущих игроков в сфере коммерческой авиации в регионе.

Президент Казахстана также заявил о поддержке Трампа, которого он назвал "президентом мира", и обязал свою страну присоединиться к инициативе, которую он назвал замечательной для регионального мира: Авраамским соглашениям 2020 года, которые нормализуют отношения между Израилем и несколькими арабскими странами.

"Присоединяясь к Авраамским соглашениям, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, развитие диалога и соблюдение международного права, основанного на Уставе ООН", - говорится в заявлении пресс-службы президента.

"Данное решение не затрагивает двусторонние обязательства Казахстана с каким-либо государством и является естественным продолжением многовекторной дипломатии страны, направленной на укрепление мира и безопасности", - добавляется в заявлении.

На встрече также были достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в цифровом пространстве. Владелец казахстанского Алатауского городского банка Вячеслав Ким подписал соглашение с DDH на сумму 300 миллионов долларов (260 миллионов евро) при содействии Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, чтобы укрепить партнерство в области цифровой добычи и модернизировать энергетическую и вычислительную инфраструктуру.

Токаев назвал свой визит в Вашингтон и переговоры с Трампом "продуктивными" и подтвердил приверженность своей страны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Соединёнными Штатами в последующие годы и десятилетия.