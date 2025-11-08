ХАМАС обнаружил в Рафахе останки бойца ЦАХАЛ, убитого 11 лет назад

Как сообщила телекомпания "Аль-Джазира", это тело лейтенанта израильской армии Хадара Голдина, погибшего в 2014 году во время войны в Газе.
Группировка ХАМАС обнаружила в районе города Рафах останки еще одного израильского заложника.
Ранее в субботу ХАМАС вернул Израилю останки 61-летнего Лиора Рудаева, члена отряда гражданской обороны, который был убит в бою с напавшими террористами 7 октября 2023 года.
В обмен Израиль вернул в сектор Газа тела 15 погибших палестинцев.
После этого обмена в распоряжении ХАМАС остаются останки еще пяти заложников, четверо израильтян, включая Голдина, и гражданин Таиланда.