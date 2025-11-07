Министр энергетики США: "Греция - фантастический партнёр, мы в Европе надолго"

Министр энергетики США Крис Райт на встрече P-TEC в Афинах
Министр энергетики США Крис Райт на встрече P-TEC в Афинах Авторское право  Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Thanassis Stavrakis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Foteini Doulgkeri
Опубликовано
В беседе с Еuronews Крис Райт говорит о роли Греции как "ворот для доступа американской энергии в Европу" и подтверждает, что не поедет на переговоры по климату в Бразилии. Выбросы парниковых газов постоянно растут, глобальное потепление достигнет 1,5°C к 2030-му году, говорится в 6-м отчёте МГЭИК.

За последние годы Греция превратилась в важный энергетический хаб Юго-Восточной Европы, используя преимущества своего географического положения и инфраструктуры для транспортировки и распределения энергоносителей между Европой, Ближним Востоком и Северной Африкой.

Трансатлантическое сотрудничество, в первую очередь между Евросоюзом и США, усиливает стратегическую роль Греции, способствуя проведению общей политики в целях обеспечения энергетической стабильности, отмечают обозеватели.

Для продвижения позиций США и укрепления роли Вашингтона в регионе министр энергетики США Крис Райт прибыл в Афины на 6-й саммит Трансатлантического энергетического сотрудничества (P-TEC).

В беседе с корреспондентом Еuronews Фэй Дулгкери Райт рассказал о желании Вашингтона присутствовать в Европе в долгосрочной перспективе, о новой роли Греции и подтвердил, не будет участвовать в саммите ООН по изменению климата в Бразилии.

Трансатлантическое энергосотрудничество

Министр США подчеркнул в интервью Еuronews, что поддержка Европы со стороны США устойчива, даже если геополитическая напряжённость сохранится: "Думаю, что эта поддержка вполне устойчива. Вы знаете, мы были союзниками европейских стран на протяжении всей истории Соединенных Штатов. Наши ресурсы огромны, наше желание развивать сотрудничество, как экономическое, так и в области национальной безопасности, очень сильно. Да, Соединенные Штаты здесь надолго".

Говоря о роли США в контексте отказа Европы от российских энергоносителей, Крис Райт подчеркнул: "Мы видим свою роль в основном как долгосрочного поставщика. Добыча газа в Соединенных Штатах более чем в два раза превышает добычу газа в России, наша добыча быстро растет. Наши экспортные возможности растут даже быстрее, чем добыча. Так что нет, наша цель, программа президента Трампа - это процветание внутри страны и мир за рубежом. Мы считаем, что страны, хорошо обеспеченные энергоресурсами, имеют больше экономических возможностей, процветают, а наличие таких трансграничных, трансокеанских энергетических партнёрств ведет к долгосрочным прочным отношениям и способствует миру во всем мире".

Геостратегическая роль Греции

Греция недавно стала воротами для природного газа и возобновляемых источников энергии в юго-восточной Европе. Такие проекты, как СПГ-терминал в Александруполисе и линии передачи энергии в Балканах, в очередной раз продемонстрировали стратегическую важность Греции, подчёркивают эксперты.

"Греция - отличный партнёр, - утверждает министр энергетики США. - Греция исторически была судоходной державой, поскольку 20 % мирового судоходства и более трети всех поставок СПГ (сжиженного природного газа) осуществляются греческими компаниями. Но когда Россия доминировала в качестве поставщика энергоресурсов в Европе, Греция была лишь узлом в конце системы. Теперь она играет совершенно иную роль. Греция теперь - ворота, через которые американская энергия поступает в Европу. Я думаю, что это огромная экономическая выгода для Греции, и для Соединенных Штатов здорово, что такой давний союзник и партнёр, как Греция, играет эту роль".

Крис Райт также подчеркнул, что американские инвестиции в энергетический сектор Греции и Кипра способствуют геополитической стабильности в регионе.

"Трубопроводная инфраструктура, которую Греция строит и соединяет со всеми соседними странами, объединяет этот регион мира. Это очень независимые страны с долгой историей, но, возможно, не так сильно интегрированные в экономику региона. Этот газовый коридор, Восточный коридор, и греческие порты, объединят страны. Речь идет не только о газе. Речь идет о расширении торговли, сотрудничестве, экономическом росте".

Изменение климата и переговоры в Бразилии

Госсекретарь США дал понять Бuronews, что не будет принимать участие в переговорах по климату в Бразилии, заявив, что, вероятно, сделает это в следующем году.

"Послушайте, я работаю, изучаю, пишу, читаю об изменении климата уже более 20 лет, я очень активно участвую в этих дебатах. Прежде всего, я скажу, что было самым большим фактором в декарбонизации. Безусловно, это развитие природного газа. Соединенные Штаты сократили выбросы парниковых газов больше, чем следующие семь стран вместе взятые. Это произошло просто благодаря экономическому вытеснению природного газа в энергетическом секторе. Замена угля. Уголь по-прежнему играет важную роль. Он является третьим по величине источником электроэнергии, но раньше он был нашим доминирующим источником. Сегодня это природный газ. Кроме того, он сжигается чище, поэтому у вас меньше загрязняющих воздух веществ, а также выбросов парниковых газов", - утверждает Райт, заявляя, что изменение климата - это "реальное, медленное, глобальное, естественное явление".

"Мир декарбонизировался в течение 200 лет, мы перешли от дерева к углю, к нефти, к природному газу и, наконец, к ядерной энергии. Поэтому я думаю, что вы увидите постоянное снижение интенсивности выбросов парниковых газов на единицу произведенной энергии. Я даже не знаю, когда глобальные выбросы парниковых газов достигнут пика. У нас все еще есть миллиард людей, живущих богатой, прекрасной жизнью, и семь миллиардов людей, которые хотят этого. Поэтому я думаю, что мы увидим много, много десятилетий роста производства энергии. Возможно, продолжится постепенное увеличение выбросов парниковых газов. К счастью, полный энергии и богатый мир лучше противостоит любым изменениям. Изменение климата - это реальная вещь, просто она сильно преувеличена в политических целях. Я думаю, что это очень прискорбно", - заключил министр энергетики США в беседе с Еuronews.

В настоящее время идёт набор специалистов для работы над 7-м оценочным отчётом _Межправительственной группы экспертов по изменению климат_а (AR7), публикация которого запланирована на 2029 год.

В предыдущем отчёте, обнародованном МГЭИК в марте 2023 года, говорилось, что выбросы парниковых газов постоянно растут и, независимо от сценариев, глобальное потепление достигнет 1,5 °C к началу 2030-х годов.

Ограничить это потепление до 1,5°C и 2 °C можно будет только за счёт ускорения и углубления сокращения выбросов уже сейчас, чтобы :

- снизить чистые глобальные выбросы CO2 до нуля ;

- резко сократить выбросы других парниковых газов.

6-й оценочный отчет МГЭИК свидетельствует об увеличении рисков (периоды сильной жары, сильные осадки, засухи, таяние криосферы, изменение поведения многих биовидов) при том же уровне потепления, по сравнению с 5-м оценочным отчетом за 2014 год. Климатические и неклиматические риски будут усугубляться и множиться, что сделает управление ими более сложным, убеждены эксперты.

