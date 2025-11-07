Волонтёры помогают бездомным в Будапеште: гинекологическая клиника и проект Vitamin Kommando

Первая в стране гинекологическая клиника для женщин, переживших травмы, учитывающая работает в 13-м округе Будапешта уже 3 года. Она прекрасно отремонтирована и помогает также бездомным женщинам, испытывающим трудности с жильем.

Клиника финансируется общиной и является частью Будапештского методистского социального центра(BMSZKI), крупнейшего учреждения по уходу за бездомными в стране и столице.

"Все началось с кампании по сбору средств, инициированной несколькими коллегами совместно с Budapest Bike Mafia (гражданской организацией волонтеров-велосипедистов) в прошлом году. Она оказалась настолько успешной, что мы не только смогли открыть эту клинику, которая ранее занималась лишь общей практикой, но и множество людей поддержали нас: гражданские лица, частные лица, компании. Это было настолько успешно, что даже впоследствии мы смогли покрывать наши операции за счет этого сбора средств", - вспоминает Река Лански , руководитель программы по гинекологии, вспоминая первые дни.

"Мы поняли, что это нишевая область", - подчеркивает она.

Социальные работники убедились - и исследования, проведенные в BMSZKI, подтвердили это - что очень большая часть женщин, которых они обслуживают, не имеет доступа ко многим медицинским услугам, включая гинекологические.

Гинекология - это особенно чувствительная и критическая область, поскольку она связана с крайне уязвимой ситуацией при обследовании. Женщины, живущие на улицах или в приютах для бездомных, реже обращаются к врачу, даже если у них есть конкретные жалобы, из-за страха перед унижением, которое они могли испытать в прошлом, возможно, именно потому, что они бездомные. Или потому, что им часто отказывали в надлежащем уходе, ведь если у них нет адресной карточки, они могут столкнуться с трудностями. Но даже если у них все документы в порядке, у них есть травма, они пережили насилие, будь то институциональное или в отношениях, что не позволяет им прийти на гинекологический осмотр. И если они не попадут к гинекологу вовремя, это может иметь очень серьезные последствия для здоровья. Среди бездомных женщин высока частота ненаблюдаемой беременности со всеми вытекающими отсюда последствиями, не говоря уже об отсутствии скрининга.

Более 1000 обследований за 3 года

В клинике на улице Дьёрдь Дозса 2-3 приемных дня в месяц, и они всегда заполнены. Социальные работники могут при этом быть очень полезны. Например, в общежитиях социальные работники сопровождают женщин на приемы, и эти доверительные отношения очень помогают.

"Мы знаем из статистики, что в Венгрии не так уж много дисциплины в этой области и что значительная часть женщин не посещает ежегодные обследования, так что это большое достижение, что эти женщины чувствуют себя здесь в такой безопасности, что приходят добровольно", - подчеркнула Река Лански.

В клинике лечатся только женщины детородного возраста. Самые молодые пациенты - клиенты, как называет их Река, - это подростки, их интересует контрацепция, и у них уже было несколько подростковых беременностей.

Средний возраст бездомных обычно высок, в большинстве приютов живут люди старше 50 лет. Это находит отражение и здесь: среди них много пожилых женщин переходного возраста, которые особенно нуждаются в обследовании. А треть тех, кто обращается в клинику, беременны - они явно относятся к более молодой возрастной группе.

Страхи, которые нужно развеять

В смотровом кабинете работают врач и ассистент, а снаружи, в зале ожидания, с пациентами на протяжении всего визита находится социальный работник. Первый шаг - долгая прогулка до клиники, где социальный работник сопровождает пациента, завязывается разговор, снимаются тревоги и задаются вопросы.

Социальный работник также может помочь пациенту в дальнейшем, если он в этом нуждается, с поездкой, записью на прием или если ему нужно обратиться в учреждение для записи на операцию. В остальном, по словам Реки, было не так уж много необходимых операций, что стало для них стало очень приятным сюрпризом.

Те, кто уже воспользовался этой услугой, рассказывают о клинике, говоря, что она сильно отличается от того, с чем они сталкивались раньше. Кроме того, их ассистентка каждый год приходит в приют для бездомных, проводит групповое занятие, на котором они знакомятся с ней. Она устанавливают доверительные отношения и рассказывает, что будет происходить в клинике. Пока они не знают, у них есть только идеи, поэтому страхов гораздо больше. Но эти страхи можно развеять.

Что такое обследование с учетом травмы?

Сотрудники клиники знают и принимают во внимание прошлое пациентов, которые приходят сюда. По поведению многих из них можно понять, что они испытывают особый страх - поэтому то, как с ними здесь обращаются, как проходит обследование, имеет огромное значение. Здесь царит атмосфера принятия, сопереживания и открытости, без "обычной" иерархии между врачом и пациентом - здесь партнерское общение.

Важно также, что врач не использует сложные для понимания слова - ни иностранные, ни венгерские, - а терпеливо рассказывает о том, что должно произойти, чего пациенту следует ожидать.

"На смотровой койке случается, что женщина диссоциирует, то есть не присутствует в своем теле. В ее памяти всплывают какие-то травмы. Наши пациенты здесь пережили действительно ужасные вещи, я не буду вдаваться в подробности, но вы можете себе представить. И когда эти воспоминания проникают сюда, в ситуацию осмотра, что может произойти очень легко, очень важно, чтобы коллеги поддерживали зрительный контакт, вели с женщиной диалог, останавливадись, если видят, что это слишком мучительно для дамы. Она всегда может сказать "нет", прекратить осмотр, если ей некомфортно", - объясняет Река Лански.

В настоящее время помощь оказывают два врача, но для увеличения продолжительности работы потребуется еще один гинеколог-волонтер. А для расширения услуг необходимы дополнительные ресурсы и пожертвования.

Вот уже 14 лет будапештская Bike Maffia, принимавшая активное участие в создании клиники, дважды в неделю организует Vitamin Kommando. Это самый продолжительный и постоянный её проект. В 6 часов вечера с помощью волонтеры начинают готовить бутерброды, которые затем велосипедисты развозят по разным точкам города.

"Есть люди, которые не ездят на велосипеде. Кто-то делает это, кто-то - то, кто-то - и то, и другое. Нам повезло, что у нас много желающих помочь, и у нас даже есть список ожидания. Здесь, в здании школы, есть место для 25-30 человек, если бы все желающие пришли, то собралась бы огромная толпа в 40-50 человек", - объяснил Андраш Молнар, руководитель Vitamin Kommando.

Бутерброды и выпечка раздаются нуждающимся в основном на улицах в центре города, но в приюты для бездомных доставляются и другие пожертвования, например, остатки еды из местных пекарен.

Волонтёры говорят, что не только бездомные ждут такую еду: многие пенсионеры также приходят в места, где знают о раздаче. Проект Vitamin Kommando работает уже более 14 лет.