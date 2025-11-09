Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Рабочие выходные в Сенате: шатдаун в США длится уже 40-й день

Капитолий США фотографируется на 37-й день приостановки работы правительства, четверг, 6 ноября 2025 года, в Вашингтоне
Капитолий США фотографируется на 37-й день приостановки работы правительства, четверг, 6 ноября 2025 года, в Вашингтоне Авторское право  Mariam Zuhaib/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mariam Zuhaib/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании здравоохранения. Между тем из-за шатдауна американские авиакомпании отменили более 2500 рейсов за два дня.

Самый продолжительный в истории США шатдаун достиг в воскресенье 40-дневной отметке, а между тем Сенат, который остался на выходные в Вашингтоне на марафонскую сессию, пока демонстрирует мало признаков выхода из межпартийного тупика.

Республиканцы надеются провести голосование по новому пакету законопроектов, которые возобновят работу правительства в январе, а также утвердят финансирование нескольких частей правительства на полный год. Но поддержка демократов, необходимая для этого, далеко не гарантирована.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил в субботу: "Нам не хватает всего нескольких голосов", чтобы принять законопроект о возобновлении работы правительства.

Лидер сенатского большинства Джон Тун выступает перед представителями прессы, отклонив предложение демократов возобновить работу правительства, в Капитолии в Вашингтоне, пятница, 7 ноября 2025 г.
Лидер сенатского большинства Джон Тун разговаривает с представителями прессы после того, как отверг предложение демократов возобновить работу правительства, в Капитолии в Вашингтоне, пятница, 7 ноября 2025 г. J. Scott Applewhite/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Тем не менее, лидеры демократов настаивают на продлении на один год субсидий на медицинские планы, предлагаемые в рамках Закона о доступном здравоохранении (Obamacare).

Республиканцы отвергли это предложение, но дали понять, что готовы принять предложение небольшой группы умеренных демократов о возобновлении работы федерального правительства в обмен на последующее голосование по субсидиям.

Ожидается, что в следующем году страховые взносы для тех, кто зарегистрирован на биржах в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании, вырастут более чем в два раза, если Конгресс допустит прекращение действия расширенных субсидий.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что обещание республиканцев провести голосование по продлению субсидий на здравоохранение будет "бесполезным жестом", если "у вас не будет обязательств спикера Палаты представителей, что он поддержит это решение, и что президент Соединенных Штатов подпишет его".

Ранее Дональд Трамп дал понять, что вряд ли пойдет на компромисс в ближайшее время.

Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону в корабле Marine One после прибытия на объединенную базу Эндрюс, штат Мэриленд, по пути в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, пятница, 7 ноября 2025 года,
Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону в самолете Marine One по прибытии на объединенную базу Эндрюс, штат Мэриленд, по пути в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, пятница, 7 ноября 2025 года, Luis M. Alvarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Двухпартийные переговоры продолжаются

Небольшая группа законодателей-демократов, насчитывающая от 10 до 12 человек, продолжает вести переговоры между собой и с республиканцами, чтобы изучить возможность устранения пробелов и возобновления работы правительства.

Однако наблюдатели считают маловероятным, что они поддержат план, включающий лишь обещание будущего голосования по здравоохранению, а не гарантию продления субсидий.

Республиканцам для того, чтобы принять законопроект, нужно пять голосов сенаторов-демократов.

Серьезные перебои в работе важнейших служб

К вечеру субботы американские авиакомпании отменили более 2500 рейсов за пятницу и субботу из-за обязательства Федерального управления гражданской авиации.

В субботу, которая традиционно является самым загруженным для путешествий днем, было отменено более 1 500 рейсов. К вечеру американские авиакомпании отменили еще более 1 000 рейсов на воскресенье.

Рейсы отображаются в международном аэропорту Сан-Франциско в пятницу, 7 ноября 2025 года.
Рейсы отображаются в международном аэропорту Сан-Франциско в пятницу, 7 ноября 2025 года Gabrielle Lurie/online_yes

Постоянная нехватка персонала в радарных центрах и диспетчерских пунктах привела к отменам и задержкам в нескольких аэропортах Восточного побережья, в том числе в аэропортах Нью-Йорка, таких как Ньюарк.

FAA заявило, что сокращение рейсов, затрагивающее все коммерческие авиакомпании, началось с 4% рейсов в 40 аэропортах, на которые распространяется действие этого распоряжения, и будет снова увеличено во вторник, а к пятнице, если шатдаун не завершится, достигнет 10%.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

38-й день шатдауна: республиканцы в Сенате отклонили предложение демократов

Спикер палаты представителей уверен, что «шатдаун» может закончиться во вторник

Конгресс США постановил опубликовать все материалы по делу Эпштейна