Рабочие выходные в Сенате: шатдаун в США длится уже 40-й день

Самый продолжительный в истории США шатдаун достиг в воскресенье 40-дневной отметке, а между тем Сенат, который остался на выходные в Вашингтоне на марафонскую сессию, пока демонстрирует мало признаков выхода из межпартийного тупика.

Республиканцы надеются провести голосование по новому пакету законопроектов, которые возобновят работу правительства в январе, а также утвердят финансирование нескольких частей правительства на полный год. Но поддержка демократов, необходимая для этого, далеко не гарантирована.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил в субботу: "Нам не хватает всего нескольких голосов", чтобы принять законопроект о возобновлении работы правительства.

Лидер сенатского большинства Джон Тун разговаривает с представителями прессы после того, как отверг предложение демократов возобновить работу правительства, в Капитолии в Вашингтоне, пятница, 7 ноября 2025 г. J. Scott Applewhite/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Тем не менее, лидеры демократов настаивают на продлении на один год субсидий на медицинские планы, предлагаемые в рамках Закона о доступном здравоохранении (Obamacare).

Республиканцы отвергли это предложение, но дали понять, что готовы принять предложение небольшой группы умеренных демократов о возобновлении работы федерального правительства в обмен на последующее голосование по субсидиям.

Ожидается, что в следующем году страховые взносы для тех, кто зарегистрирован на биржах в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании, вырастут более чем в два раза, если Конгресс допустит прекращение действия расширенных субсидий.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что обещание республиканцев провести голосование по продлению субсидий на здравоохранение будет "бесполезным жестом", если "у вас не будет обязательств спикера Палаты представителей, что он поддержит это решение, и что президент Соединенных Штатов подпишет его".

Ранее Дональд Трамп дал понять, что вряд ли пойдет на компромисс в ближайшее время.

Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону в самолете Marine One по прибытии на объединенную базу Эндрюс, штат Мэриленд, по пути в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, пятница, 7 ноября 2025 года, Luis M. Alvarez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Двухпартийные переговоры продолжаются

Небольшая группа законодателей-демократов, насчитывающая от 10 до 12 человек, продолжает вести переговоры между собой и с республиканцами, чтобы изучить возможность устранения пробелов и возобновления работы правительства.

Однако наблюдатели считают маловероятным, что они поддержат план, включающий лишь обещание будущего голосования по здравоохранению, а не гарантию продления субсидий.

Республиканцам для того, чтобы принять законопроект, нужно пять голосов сенаторов-демократов.

Серьезные перебои в работе важнейших служб

К вечеру субботы американские авиакомпании отменили более 2500 рейсов за пятницу и субботу из-за обязательства Федерального управления гражданской авиации.

В субботу, которая традиционно является самым загруженным для путешествий днем, было отменено более 1 500 рейсов. К вечеру американские авиакомпании отменили еще более 1 000 рейсов на воскресенье.

Рейсы отображаются в международном аэропорту Сан-Франциско в пятницу, 7 ноября 2025 года Gabrielle Lurie/online_yes

Постоянная нехватка персонала в радарных центрах и диспетчерских пунктах привела к отменам и задержкам в нескольких аэропортах Восточного побережья, в том числе в аэропортах Нью-Йорка, таких как Ньюарк.

FAA заявило, что сокращение рейсов, затрагивающее все коммерческие авиакомпании, началось с 4% рейсов в 40 аэропортах, на которые распространяется действие этого распоряжения, и будет снова увеличено во вторник, а к пятнице, если шатдаун не завершится, достигнет 10%.