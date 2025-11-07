Мужество стало темой 20-го Женского форума по экономике и обществу, он прошёл на этой неделе в Париже.

В четверг и пятницу лидеры бизнеса, спортсменки, активистки и политики собрались, чтобы обсудить вопросы равенства, расширения прав и возможностей и непрекращающегося насилия и дискриминации, от которых страдают женщины во всех сферах жизни.

С 2005 года Форум предоставляет женщинам независимую платформу для обмена мнениями по экономическим и социальным вопросам. Этот год показал, как далеко продвинулся процесс и как ещё далёк путь.

Так, сохраняется разрыв в оплате труда. Жертвы сексуального насилия говорят, что им не верят и предпочитают заминать преступления. В спорте многие представительницы слабого пола по-прежнему подвергаются домогательствам и сексизму.

Одна из тем форума - спорт как трамплин для расширения прав и возможностей.

Президент Женского форума Нанетт Лафон Дюфур выступает с речью во время мероприятия в Париже Women’s Forum/ Prodigious

"Если взять женский спорт, он не получает того внимания, которое уделяется мужскому. Нет никаких объективных причин, чтобы так обстояли дела. Работа, которую проделывают женщины, чтобы достигнуть вершин спорта, равна той, которую делают мужчины", -заявила Нанетт Лафон Дюфур, президент Женского форума.

Она также затронула тему распространенных домогательств в спорте. "Каждая третья молодая женщина сталкивается с сексизмом или сексуальными домогательствами в спорте", - сказала она в интервью Euronews.

Высказывания некоторых участник форума были весьма резкими. Так афганская чемпионка по тхэквондо и беженка Марзие Хамиди, бежавшая от талибов и сейчас живущая во Франции под защитой полиции (из-за угроз смерти и изнасилования), использовала форум, чтобы призвать международное сообщество обратить внимание на спортсменок, живущих в репрессивных режимах.

"Очень важно использовать платформу, чтобы рассказать о ситуации в Афганистане и быть голосом тех, кто лишен голоса. У молодых девушек в Афганистане нет свободы", - сказала Хамиди.

Марзие Хамиди участвует в дискуссии о насилии в спорте во время Женского форума 2025 Women’s Forum/ Prodigious

"Я продолжаю эту борьбу. Это нелегко. Я расплачиваюсь своим психическим здоровьем. Я потерялась в жизни. У меня депрессия. Но я хочу бороться, потому что это мой долг как человека", - сказала она Euronews.

Анжелика Коши - бывшая звезда французского тенниса, которая подростком была изнасилована тренером, теперь возглавляет неправительственную организацию Rebond совместно с электроэнергетической компанией Engie, которая работает над предотвращением насилия в спорте.

"На каждом турнире, с которым мы сотрудничаем, мы проводим информационные акции, ориентированные на целевую аудиторию, например, тренеров, руководителей, волонтёров, молодежь или родителей. Цель состоит в том, чтобы все научились распознавать, сообщать и предотвращать насилие в отношении несовершеннолетних в спорте", - говорит Коши.

Анжелика Коши основала неправительственную организацию Rebond для предотвращения насилия над детьми в спорте Women’s Forum/ Prodigious

Она добавила, что одной осведомленности недостаточно.

"Я бы хотела увидеть, что сделано в компаниях, что привело к разработке законопроектов, как эти идеи попали в парламент. Когда вы принимаете законы, эти инициативы становятся нормой, и именно так мы изменим общество", - пояснила она.

Для многих участников следующие шаги - это не новые идеи, а их реализация и превращение пилотных проектов в политику, обещаний - в финансирование, а осведомлённости - в обязательные меры защиты.