Лед этой зимой придется выпрашивать или покупать

В эти месяцы самым дефицитным товаром может стать лёд.

Вакцины, которые уже одобрены, одобряются в настоящий момент или только одобрены будут, должны храниться при температурах, порой достигающих и минус 70 °C, это ниже, чем зимой в Антарктике.

Чтобы сберечь все противовирусные свойства медикаментов, требуются либо особые холодильники, либо механизмы, производящие сухой лед. Их еще называют пеллетайзеры.

В пеллетайзеры подаётся углекислота, находящаяся в жидком состоянии.

В Европе одно из до сих пор действующих предприятий по выпуску такого рода пеллетайзеров расположено в Бельгии.

Его коммерческий директор Кристофер Кюньес говорит: "Тут у нас сборочный цех, самый мощный пеллетайзер направится в Марокко. Мы должны его доставить до конца декабря. Второй предназначен для Филиппин. А вот тот - поедет в Россию".

По словам Кристофера Кюньеса, спрос по сравнению с доковидной эпохой вырос в пять раз. И если очень многие секторы экономики страдают от вызванного пандемией кризиса, то фабричные мощности производителей пеллетайзеров загружены под завязку и работают круглосуточно.