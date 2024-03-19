ВМО: 2023-й стал годом климатических рекордов

Прошлый год стал рекордным по всем параметрам глобального потепления и изменения климата - по объёмам выбросов парниковых газов, нагреву и закислению океана, повышению уровня моря, таянию антарктического морского льда, отстулению ледников и прочим.

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"Волны тепла, наводнения, засухи, лесные пожары и быстро усиливающиеся тропические циклоны стали причиной страданий и хаоса, нарушив повседневную жизнь миллионов людей и нанеся экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов". С такого утверждения начинается новый доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО)"О состоянии глобального климата в 2023 году".

В нём подтверждается, что прошлый год стал самым тёплым за всю историю наблюдений. Эксперты установили: средняя глобальная температура у поверхности земли составила 1,45 ° по Цельсию, что выше доиндустриального базового уровня.

“Никогда ещё мы не были так близки – пусть и пока что на временной основе – к нижнему пределу в 1,5°C, установленному Парижским соглашением, - заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, добавив: Мы подаём всему миру красный сигнал тревоги".

Она подчеркнула, что проблема изменения климата, которая стоит особенно остро сегодня, не сводится к температурным аномалиям, но также - к "беспрецедентному потеплению океана, потери ледового покрова Антарктиды и отступлению ледников".

"Красный сигнал тревоги"

В докладе организации также отмечается, что каждый день примерно треть площади мирового океана накрывала морская волна тепла. Это явление нанесло ущерб жизненно важным эко- и продовольственным системам. Более 90% акватории океана в тот или иной момент в течение года испытывали воздействие аномальной жары.

Климатический кризис - это определяющий вызов, с которым сталкивается человечество, и тесно связан с кризисом неравенства, о чём свидетельствуют растущая нехватка продовольствия, перемещение населения и утрата биоразнообразия. Селеста Сауло генеральный секретарь ВМО

Euronews неоднократно публиковал материалы о стремительном таянии ледников в разных частях планеты и существовании в связи с этим реальной угрозы для местных фауны и флоры.

Климатологи ВМО подтверждают общую тенденцию: ледяной покров понёс самую большую потерю льда за всю историю наблюдений (с 1950 года), вызванную рекордным по скорости таянием как в западной части Северной Америки, так и в Европе.

"Протяжённость антарктического морского льда достигла исторического минимума, максимальная площадь в конце зимы была на 1 миллион квадратных километров меньше предыдущего рекорда, что эквивалентно площади Франции и Германии вместе взятых".

Согласно отчёту, концентрация трёх основных парниковых газов – углекислого газа, метана и оксида азота - достигли рекордных уровней в 2022 году, а в 2023-м - продолжили расти. При этом уровень CO2 был аж на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху. Учитывая, что он задерживает тепло в атмосфере и сам остаётся в ней надолго, учёные делают вывод что температура будет продолжать повышаться в течение многих последующих лет.

Климатическая миграция и неравенство

Число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия во всём мире, увеличилось более чем вдвое - со 149 миллионов человек до начала пандемии COVID-19 до 333 миллионов в 2023 году (в 78 странах, в которых ведёт мониторинг Всемирная продовольственная программа ООН).

Эксперты уточняют: экстремальные погодные условия, возможно, и не являются первопричиной, но их точно можно отнести к факторам, усугубляющим ситуацию. Всё потому, что они создают новые риски для наиболее уязвимых групп населения.

Так, неблагоприятный климат стал продолжал влиять на климатическую миграцию в 2023 году.

Но всё же есть проблески надежды, указывают авторы доклада.

Надежда на "зелёную энергетику"

Производство возобновляемой энергии, в первую очередь - солнца, ветра и воды - вышло на передний план борьбы с изменением климата. Произошло это благодаря обязательствам по декарбонизации, которые многие страны взяли на себя.

"В 2023 году прирост мощностей возобновляемых источников увеличился почти на 50% в сравнении с 2022 годом и составил в общей сложности 510 гигаватт (ГВт), – самый высокий показатель, наблюдавшийся за последние два десятилетия", - утверждают составители доклада ВМО.

21 - 22 марта в Копенгагене состоится конференция по климату на уровне министерств по защите окружающей среды. Эта первая встреча высокого уровня после COP-28 в Дубае. Как ожидается, участиники обсудят вопрос ускорения принятия мер по борьбе с изменениием климата и увеличения денежных взносов стран (NDCs) в достижение целей Парижского соглашения, а также увеличение финансирования реализации плана по отказу от ископаемого топлива, о котором договорились на саммите в ОАЭ.

Как подчёркивает генсек ВМО, одно из главных препятствий для климатических действий заключается в нехватке "научного обоснования национальных планов смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, особенно в развивающихся странах". "Нам необходимо увеличить поддержку национальных метеорологических и гидрологических служб", - добавила Селеста Сауло.