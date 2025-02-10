Видео. В Уганде исчезает ледник, он потерял уже 80% площади

На территории Уганды один из последних ледников африканского континента находится на грани исчезновения, потеряв уже 80 % своей площади. Команда под руководством французского гляциолога Хайди Севестре принимает участие в научной экспедиции, финансируемой ЮНЕСКО, чтобы исследовать горный хребет Рувензори. Теперь, чтобы найти лед, нужно подняться на высоту более 4800 метров. На такой высоте, при нуле градусов, он еще едва сохранился. Малоизученный до сих пор, ледник значительно отступил за последние годы: считается, что он потерял большую часть своей площади, что привело к серьезным последствиям для людей.