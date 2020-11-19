Нагорный Карабах: сдвиг в мировой геополитике

ЕС призывает к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из Нагорного Карабаха и считает необходимым возобновить политические переговоры о статусе региона в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "ЕС настоятельно призывает все региональные субъекты воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня", — добавил Боррель, имея в виду заявление французского президента Эмманюэля Макрон на саммите ЕС в начале октября о фактах переброски Турцией сирийских боевиков в Нагорный Карабах. Кроме того, Боррель подчеркнул "важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него". "Любые военные преступления, которые могли быть совершены, должны быть расследованы", — заявил он.

Между тем местные жители вынуждены разбираться с последствиями войны. Корреспондент Euronews Анелиз Борджес побывала на юге Армении.

"В последний раз когда Геворг мне звонил, он попрощался со мной. Это было 17-го октября. Он позвонил сказать, что покидает линию фронта". Вардухи Аветян все еще ждет хоть каких-то известий от своего сына, который присоединился к боевым действиям около месяца назад. Она говорит, что направила письма властям Армении, включая премьер-министра, но никакого ответа до сих пор не получила. "Я не знаю, что говорить двум его дочерям, они все время спрашивают — где наш папа? он вернется ? Но я не знаю, что им ответить", — говорит она.

После прекращения вооруженного противостояния с одной стороны считают потери, с другой —празднуют победу. В рамках договора под контроль Баку возвращается значительная часть территории, которая согласно международному праву уже была признана неотъемлемой частью Азербайджана. Армения сохранит урезанную часть Нагорного Карабаха.

"Но это далеко не все, — передает из южной Армении корреспондент Euronews Анелиз Борджес. — Один из самых спорных пунктов соглашения, достигнутого при посредничестве России — это строительство дороги, которая пройдет через южную Армению и соединит Азербайджан с эксклавом Нахичевань. Она предоставит возможность транспортного сообщения для этой не имеющей выхода к морю территории и, что возможно еще более важно, приведет к значительному сдвигу в расстановке сил в регионе".

Комментирует профессор социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Георгий Дерлугьян: "Все остальное было отвлекающим маневром. Война была умело использована как конфликт, который нельзя было разрешить иным способом. Но она была использована, чтобы продемонстрировать силу, афишировать технологическую и военную мощь Турции, и в целом все происходило из-за этой дороги. Со временем станет ясно, какая страна будет доминировать в регионе Южного Кавказа. Пока похоже на то, что туда стремится пробиться Турция, а Россия пытается ее оттеснить".

Россия и Турция принимают участие в усилиях международного сообщества в достижении устойчивого политического решения для этого кризиса. Решение, которое может изменить не только этот регион, но и весь мир.

Георгий Дерлугьян объясняет: "Мы только что стали свидетелями большого сдвига в мировой геополитике. И не похоже на то, что на Западе на это обратили достаточное внимание. Но на самом деле это исторический момент, в геополитике начали происходить изменения, каких было со времен Второй мировой войны".