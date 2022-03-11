Нагорный Карабах остался без газа

Вот уже третьи сутки население непризнанной Нагорно-Карабахской республики остаётся без газа, который поступал из Армении. Повреждённый участок газопровода после 44-дневной войны находится под контролем Азербайджана. Дело идёт к гуманитарной катастрофе (остановились даже хлебозаводы, работающие на природном газе), но проводить ремонтные работы азербайджанская сторона не разрешает. Переговоры с ней ведут российские миротворцы.

Almost 24h the gas supply from 🇦🇲 to Artsakh has been stopped. Till now the 🇦🇿 side doesn’t allow access of profs to spot of alleged accident. Given the weather conditions this is a criminal behaviour aggravating the humanitarian situation on the ground. @ArtsakhOmbuds — Armenia Ombudsperson (@OmbudsArmenia) March 8, 2022

По данным местных властей, всё это происходит на фоне участившихся, особенно с начала войны на Украине, обстрелов мирных населённых пунктов и провокаций. Сообщается, что азербайджанские военнослужащие через громкоговоритель включают записи с призывом к армянскому населению немедленно покинуть села под угрозой смерти.

"Война, вернувшаяся в Европу, не должна заставить нас забыть о других войнах и других местах дестабилизации, - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который встретился в среду в Париже с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отмечая 30-летие дипломатических связей между двумя странами. - Есть решительные планы по изменению глубокого баланса в Восточной Европе и на Кавказе. Нам нужно этого не допустить. Поэтому мы собираемся продолжить работать, как мы только что обстоятельно обсудили, на двусторонней основе с Европейским Союзом, в рамках нашего сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, над освобождением армянских военнопленных, поддерживать работы по делимитации границ, разблокировке региона, по сохранению его культурного наследия и по урегулированию вопроса Нагорного Карабаха, потому что этот вопрос не решён".

Шестинедельная война между Арменией и Азербайджаном за контроль над Нагорно-Карабахским регионом, в результате которой погибли тысячи людей, завершилась прекращением огня при посредничестве России и введением российских миротворцев "для обеспечения безопасности оставшегося армянского населения". В Баку считают, что конфликт разрешён, и вопрос о статусе Нагорного Карабаха обсуждению не подлежит.