Кровь за карикатуры | #КУБ

Из-за карикатур на пророка Мухаммеда снова льется кровь. Серия терактов во Франции, хакерские атаки исламистов на французские сайты, сожженные флаги Пятой республики, оскорбления и угрозы в адрес Эммануэля Макрона...

Французский лидер, выступая на церемонии прощания с убитым учителем, подчеркнул, что его страна не откажется от карикатур. Макрон заявил, что ислам переживает кризис и призвал построить просвещенный ислам и усилить контроль за финансированием мечетей. Турецкий президент в ответ посоветовал Макрону проверить психическое здоровье.

Против мусульман ведется кампания по линчеванию, подобная той, которая проводилась против евреев в Европе перед Второй мировой войной Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Многие европейские лидеры поддержали Макрона, назвав слова Эрдогана недопустимыми. В знак солидарности свои сообщения они оставляли на французском.

— Нидерланды вместе с Францией решительно защищают общие ценности ЕС. За свободу слова и против экстремизма и радикализма, — написал премьер Нидерландов Марк Рютте.

— [Эти речи] разжигают религиозную ненависть и подрывают мирное сосуществование, — добавил премьер Греции Кириякос Мицотакис.

Франция выступает против того, чтобы религии были признаны субъектом права, поскольку это приведет к легитимизации приговоров за "богохульство", говорится на сайте французского МИДа. Это, в свою очередь, путь к ограничению свободы слова, отчего в первую очередь пострадают правозащитники, журналисты и религиозные меньшинства. Наказуемы только призывы к ненависти, дискриминации или насилию по религиозному признаку.

В мусульманских странах вспыхнули акции протеста Emrah Gurel/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

В мусульманских странах вспыхнули акции протеста, участники которых жгли французские флаги и портреты Макрона. Президент Франции стал героем карикатур. Его изображали то в виде дьявола, то в виде свиньи. Критики Макрона убеждены: его слова подпитывают исламофобию и экстремизм.

"Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста", — написал у себя в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, "поддерживая провокации, Макрон завуалированно призывает мусульман совершать преступления".

“Если ты его [убийцу] называешь террористом, то в таком случае ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора”.

Не обошлось и без ещё более грозных заявлений в адрес Макрона и французов в целом. Так, например, экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад написал, что мусульмане имеют право злиться и убивать миллионы французов за резню, которую те устроили в прошлом, убив миллионы людей. Twitter отметил это сообщение как прославляющее жестокость и скрыл его. Позже оно было удалено.

Один из самых известных в мире бойцов смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов пожелал, чтобы "Всевышний обезобразил лицо Макрона и всех его последователей" и "унизил их в этой жизни и в следующей". Вместо имени французского президента Нурмагомедов использовал другое слово, очень грубое.

По вашему мнению, карикатуры на религиозные темы — это проявление свободы слова или оскорбление чувств верующих? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".