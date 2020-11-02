Минута молчания во французских школах

В понедельник занятия во французских школах начались с минуты молчания: траурная церемония в память об учителе Самюэле Пати, который стал жертвой религиозного экстремиста. В коллеж под Парижем, где преподавал погибший, приехал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В классах прошли уроки, посвящённые свободе слова и демократии: именно на подобном занятии Пати продемонстрировал ученикам карикатуры, что, по мнению следствия, и подтолкнуло террориста к преступлению. После трагедии власти разработали комплексный план по усилению охраны учебных заведений. Так, родителям, которые привели детей к началу уроков, теперь запрещено оставаться у ворот школы.

На этом фоне с понедельника в учебных заведениях, как и по всей стране, усиливаются меры и по борьбе с коронавирусом. Так, теперь маски обязаны носить все дети старше 6 лет.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Французские преподаватели вновь приветствуют в классах учеников — но теперь их работа стала ещё труднее. В их задачу входит преподавание ценностей французской республики — тех самых ценностей, которые оказались объектом международных дебатов о совместимости свободы слова со взаимоуважением и толерантностью. Учителя оказались на переднем крае борьбы и с другой международной проблемой — коронавирусом".