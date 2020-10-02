В Йемене отметили Международный день кофе

В столице Йемена Сане отметили Международный день кофе. Этот ароматный напиток, который, как считается, помогает сохранять бодрость в течение дня, любят во всем мире. Здесь называют кофе - сокровищем Йемена и хотят вернуть ему былую славу. Речь прежде всего идет о мокко - сорте кофе вида арабика, названного по портовому городу Моха. Кофе - главная экспортная культура Йемена. За границу отправляют сорта мокка и ходейда.