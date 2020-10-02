В Йемене отметили Международный день кофе

В столице Йемена Сане отметили Международный день кофе. Этот ароматный напиток, который, как считается, помогает сохранять бодрость в течение дня, любят во всем мире. Здесь называют кофе - сокровищем Йемена и хотят вернуть ему былую славу. Речь прежде всего идет о мокко - сорте кофе вида арабика, названного по портовому городу Моха. Кофе - главная экспортная культура Йемена. За границу отправляют сорта мокка и ходейда.
Другие No Comment
No Comment за неделю: скейтборд, киты-белухи и гигантский робот
Аресты в Гонконге
Протест тибетских активистов
"Человеку-пауку" грозит штраф и уголовное дело
К парижской летней Олимпиаде запустят аэротакси
Gundam: робот высотой 18 метров
Снова в ГДР
Аргентинские женщины требуют легализовать аборты
Летающий костюм для спасателей
Белухи отправляются в свободное плавание
"За свободу Ассанжу": молчаливый пикет Ай Вэйвэя
Слезоточивый газ и выстрелы в воздух
Протесты в Мадриде против нового карантина
50 тысяч флагов — дань памяти жертвам COVID-19
В Париже прошел День без машин
В Мексике арестованы военные по делу об исчезновении студентов
Арктика - климатический протест на тающей льдине
"Отравленный источник" Иоанна Павла II
В британском ресторане еду посетителям развозят роботы
Детёныш панды прошёл свой первый ветосмотр в Вашингтоне