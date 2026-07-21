Тегеран сообщил, что уничтожил истребитель CША и повредил дата-центр Amazon

Руководство КСИР заявило об ударе Ирана по американской военной базе в Иордании и инфраструктуре дата-центра группы Amazon в Бахрейне, а днем раньше - о повреждении американского объекта Ат-Танф на юге Сирии .

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По данным КСИР, атаки осуществлены с применением крылатых ракет. Заявление пока не получило независимого подтверждения. Бахрейн сообщил, что перехватил несколько иранских ракет, однако не комментировал заявленные Тегераном повреждения. А в Иордании, по данным иранской стороны, на военной базе уничтожен истребитель F-15, стоявший в ангаре. Также утверждается, что силы КСИР поразили радар системы противовоздушной обороны.

В заявлении Тегерана говорится, что атаку осуществили в ответ на недавние авиаудары США по атомной электростанции Дарховин, которую Иран характеризует как невоенный объект, находящийся на стадии строительства.

США и Иран возобновили боевые действия в начале июля. Американцы атакуют иранскую инфраструктуру, Тегеран бьет по базам США на Ближнем Востоке. Сообщается, что региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня.

Тем временем президент США Дональд Трамп пообещал заставить Иран «заплатить многократно» за недавнюю гибель трёх американских военнослужащих в Иордании и Ираке.