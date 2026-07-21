В Нижнем Новгороде задержан кот-наркокурьер

Во вторник сотрудники российской пенитенциарной системы перехватили кота, которого использовали для доставки наркотиков в исправительную колонию номер 17 в Нижнем Новгороде.

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По данным ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, на "мохнатом нарушителе" были надеты два самодельных тканевых ошейника. В них спрятаны запрещенные вещества, предназначенные для заключенных.

Кота-наркокурьера сотрудники колонии заметили кота еще до того, как он проник на территорию учреждения. Животное поймали и изъяли у него ошейники. На место оперативно прибыл кинолог со служебной собакой, которая подтвердила наличие в ошейнике наркотиков.

Представители ФСИН отметили, что кота отпустили на волю, убедившись, что он цел и невредим.