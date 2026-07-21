Видео. В Газе футболисты-ампутанты воссоздают финал ЧМ на разрушенном стадионе

Футболисты-инвалиды из Газы, лишившиеся конечностей во время войны, в субботу в разрушенном стадионе в городе Газа воссоздали финал чемпионата мира по футболу FIFA.

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На видеозаписи видно, как игроки в футболках сборных Аргентины и Испании разминаются, выстраиваются рядом с судьями и копией трофея, прежде чем выйти на символический матч на стадионе «Палестина» в районе Тель-аль-Хава.

Матч объединил спортсменов, которые с помощью футбола стремятся вернуть себе ощущение соперничества и единения, несмотря на разруху вокруг. Игроки инсценировали финал чемпионата мира между Испанией и Аргентиной, в котором команда в испанских цветах выиграла со счетом 3:1.

Акция прошла под лозунгом «Гол ради Газы»: организаторы используют футбол, чтобы привлечь внимание к судьбе спортсменов-ампутантов и их решимости продолжать играть в любимый вид спорта.