Видео. Сборная Испании празднует триумф на ЧМ парадом по Мадриду

Сборная Испании по футболу, ставшая чемпионом мира, в понедельник вернулась домой к бурной встрече: по центру Мадрида прошёл праздничный кортеж с игроками в открытом автобусе. Болельщики заполнили улицы, размахивая испанскими флагами и приветствуя команду, которая проехала от района у дворца Монклоа до площади Сибелес после воскресной победы над Аргентиной со счётом 1:0 в финале чемпионата мира.

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Болельщики выстроились вдоль маршрута за несколько часов до появления команды. Многие были в футболках сборной Испании, у других в руках были самодельные плакаты, в том числе с изображением длинношёрстного кота в честь защитника Марка Кукурельи. Игроки махали публике с верхнего яруса открытого автобуса под нескончаемые скандирования, разносившиеся по столице.

По словам болельщиков, праздник стал по‑настоящему незабываемым: они говорили о волнении, гордости и радости, которые испытывали, разделяя этот момент с семьями и другими поклонниками команды после того, как Испания завоевала свой второй титул чемпиона мира среди мужчин.