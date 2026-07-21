Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Игроки сборной Испании празднуют на открытом автобусе во время парада победы в Мадриде 20 июля 2026 года после триумфа на ЧМ.
No Comment

Видео. Сборная Испании празднует триумф на ЧМ парадом по Мадриду

Последние обновления:

Сборная Испании, выигравшая чемпионат мира, проехала по Мадриду на автобусе с открытым верхом, а десятки тысяч болельщиков заполнили улицы, празднуя победу над Аргентиной.

Сборная Испании по футболу, ставшая чемпионом мира, в понедельник вернулась домой к бурной встрече: по центру Мадрида прошёл праздничный кортеж с игроками в открытом автобусе. Болельщики заполнили улицы, размахивая испанскими флагами и приветствуя команду, которая проехала от района у дворца Монклоа до площади Сибелес после воскресной победы над Аргентиной со счётом 1:0 в финале чемпионата мира.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Болельщики выстроились вдоль маршрута за несколько часов до появления команды. Многие были в футболках сборной Испании, у других в руках были самодельные плакаты, в том числе с изображением длинношёрстного кота в честь защитника Марка Кукурельи. Игроки махали публике с верхнего яруса открытого автобуса под нескончаемые скандирования, разносившиеся по столице.

По словам болельщиков, праздник стал по‑настоящему незабываемым: они говорили о волнении, гордости и радости, которые испытывали, разделяя этот момент с семьями и другими поклонниками команды после того, как Испания завоевала свой второй титул чемпиона мира среди мужчин.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА