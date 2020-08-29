После бурного лета - турбулентная осень

Программу "О положении Союза" ведёт Даррен Маккафри:

"В Европейском парламенте пока пусто и пугающе тихо. Но большинство депутатов уже скоро вернётся на работу. Не обязательно сюда, в Брюссель. После вспышки коронавируса законодателям пришлось привыкнуть к удалёнке, и с ростом числа заболеваний в Европе не похоже, что это изменится в ближайшее время.

Извинился ли Хоган за ужин в гольф-клубе?

Но есть один деятель, который потерял свой пост - это еврокомиссар по торговле Фил Хоган, который ушел в отставку из-за того, что неоднократно нарушал рекомендаций по коронавирусу во время недавней поездки в родную страну.

«Я глубоко сожалею о том, что моя поездка в Ирландию вызвала у людей столько огорчений, гнева и беспокойства. Люди сильно пострадали из-за правил относящихся к Covid-19. Наши деловые круги общество в целом переживают потрясения из-за этой пандемии. Конечно, я не нарушал никаких законов, когда ездил в Ирландию, я не нарушал никаких правил, но я мог бы лучше придерживаться указаний».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна найти замену.

"Теперь ирландское правительство должно представить подходящих кандидатов на должность комиссара, с ирландским гражданством. Исполнительный вице-председатель Валдис Домбровскис возьмёт на себя временные обязанности по вопросам торговли, а на более позднем этапе я приму решение об окончательном распределении портфелей в коллегии комиссаров ».

Но по мнению правоведа Альберто Алеманно, это будет непросто:

"Это, безусловно, станет головной болью для фон дер Ляйен и новой комиссии, потому что, вероятно, вынудит проводить перестановки в составе коллегии. Вряд ли Ирландия сможет сохранить за собой столь важный портфель. Ведать вопросами торговли хотят посланцы более крупных стран, готовые пожертвовать своими нынешние полномочиями. Эта история ещё не закончена, она будет привлекать к себе наше внимание несколько недель ».

Личная жизнь в отпуске королей и министров

Не только политики обожглись при нарушения карантинных мер, но и монархи. Король и королева Нидерландов были вынуждены принести публичные извинения за то, что не соблюдали социальную дистанцию, когда позировали для фотосъёмки с работником ресторана во время своих греческих каникул.

Кстати, о летних скандалах. Министр иностранных дел Венгрии отверг обвинения в коррупции и призывы к отставке после того, как его запечатлели на роскошной яхте бизнесмена, компания которого регулярно получала миллиардные государственные контракты. В свою защиту он сказал: "Это моя личная жизнь".

Главы министерств и комитетов думают о Беларуси

На этой неделе Европарламент собрался на экстренное заседание для обсуждения продолжающихся протестов в Беларуси. Евросоюз пытается решить, что он должен и может делать дальше. Пока в Брюсселе не признают официальных результатов президентских выборов и много говорят о дальнейших санкциях. Депутаты заслушали Светлану Тихановскую, главного соперника Александра Лукашенко.

"Мы больше не оппозиция: теперь мы - большинство. Идёт мирная революция. Она не является геополитической, то есть направлена ни против России, ни против Евросоюза. Это демократическая революция".

Глава Комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер отметил:

«Мы, как Европейский парламент, поддерживаем позицию Евросовета о том, что нужно ввести санкции против тех лиц, которые несут ответственность за фальсификацию выборов, с одной стороны, и жестокость полиции и пытки невинных людей, с другой стороны".

Бывший министр иностранных дел Витольд Ващиковский добавил:

«Может быть, наш ответ не так уж силён, потому что мы должны думать не только о Беларуси, но и о российском отношении к происходящему, а о России пока речи нет. Но, возможно, в будущем мы ответим на участие России в белорусском деле».

Дискуссии о Беларуси продолжились на встречах министров обороны и иностранных дел ЕС в Берлине.

Планы на турбулентную осень

По всей справедливости, этот конец лета нельзя назвать тихим. В связи с продолжающейся пандемией и глубоким экономическим спадом, нет никаких признаков того, что с дела в ближайшее время замедлятся.

Членам Европарламента еще предстоит проголосовать за новый бюджет ЕС. Многие из них недовольны тем, выделение средств из него не увязано с соблюдением в отдельных странах верховенства права.

Не только в Беларуси накаляется напряженность, но и Восточном Средиземноморье. Там Греция и Турция, исторические соперники и союзники по НАТО, идут к возможной военной конфронтации из-за запасов нефти и газа.

Тем временем, немецкая партия ХДС надеется завершить поиски того, кто заменит Ангелу Меркель.

И как мы можем забыть о выходе из Евросоюза Великобритании! Обе стороны выражают желание заключить сделку, но достигнут лишь незначительный прогресс, растёт всеобщее раздражение, а время уходит. Переговорщик от ЕС Мишель Барнье заявляет, что соглашение должно быть достигнуто к 31 октября.

...и карантинное Рождество

Так что пристегнитесь ремнями безопасности: предстоит турбулентная осень.

Но можно мечтать о Рождестве, ведь до него осталось всего 17 недель, и до конца такого года рисковать не хочет никто, в том числе Деды Морозы, которые репетируют свой праздничный ритуал на безопасных от Covid-19 летних сборах".