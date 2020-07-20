ВВП России: "потерянное" десятилетие

ВВП России к концу года может снизиться до уровня десятилетней давности: с такими прогнозами выступают рейтинговые агентства, в частности S&P.

О том, что положение тяжёлое, на прошлой неделе говорил Владимир Путин. По его словам, в апреле ВВП сократился на 12%, а в мае — почти на 11%. К концу года общее падение может достичь, по оценкам разных международных организаций, от 5% до 10%.

В стране сейчас около 6 тысяч новых случаев ежедневно, по официальным данным. Однако требования экономики заставили снимать ограничения иногда даже раньше, чем планировалось.

Очевидно, что тяжелее всего пришлось малым предпринимателям. "Выжили" те, у кого были существенные накопления.

В первые месяцы после карантина покупательский спрос даже превысил докоронавирусный уровень, но эксперты говорят об "отложенном потреблении", которое пройдёт, учитывая, что фактически покупательная способность сократилась.

Теперь в розничной торговле и сфере услуг ещё больше распространяется "серая" бухгалтерия: продавцы ради ухода от налогов предпочитают наличные, а не оплату картой.

В российском Центробанке в понедельник заявили, что готовы вновь снизить ключевую ставку на четверть или даже половину процентного пункта. Её уже снижали на полпункта в апреле и на целый пункт — в середине июня.