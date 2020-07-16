Москва без москвичей: какой была столица во время карантина?

Какой была Москва во время карантина, без людей и машин? Увидеть то, что было скрыто от глаз москвичей в эти два месяца, можно будет на выставке “Великая пустота”. Автор снимков - лауреат Пулитцеровской премии Сергей Пономарев, работающий с New York Times, “Сноб”, Paris Match, Stern, Le Figaro Magazine.

В объектив Пономарева попали отель “Метрополь”, парк “Зарядье”, Новый Арбат, Пушкинская площадь и другие знаковые объекты столицы. Всего на выставке представлены 45 фотографий.

Никольская улица Сергей Пономарев

“Я хотел сделать главным героем своих съемок сам город, здания, парки, барельефы, ленты пустых дорог. Я вдруг понял, что те декорации, которые раньше были на втором плане, сейчас стали главными действующими лицами”.

Это не было апокалиптическое чувство. Было ощущение, что город поставлен на паузу, потому что на улицах все равно были видны полицейские, курьеры, которые доставляли еду, разные городские службы. Просто как будто вдруг большинство москвичей решило остаться дома Сергей Пономарев Фотограф

При этом Пономарев делает оговорку: возможно, ему происходящее не казалось апокалипсисом, потому что он не раз снимал войны, но “для большинства людей это, наверное, было шоком”.

Авиапарад на пустой Красной Площади Сергей Пономарев

Для того, чтобы запечатлеть пустую Москву, фотографу пришлось разбираться с бюрократическими вопросами: например, нужно было получать разрешения от владельцев зданий, откуда Пономарев хотел снимать, и далеко не все шли ему навстречу. А один раз на фотографа набросилась стая селезней.

“Когда я снимал в парке, я оказался очень близко к гнезду, где у них были птенцы. И вот они летали вокруг меня, а потом просто грохнулись на голову”.

Вид на Кропоткинскую площадь, МИД и Москва Сити Сергей Пономарев

"Чтобы сфотографировать Пушкина со спины, мне пришлось познакомиться с реставраторами из Комитета по архитектуре и градостроительству, чтобы, когда они будут мыть памятник, они подняли меня на люльке, и я смог сфотографировать пустую улицу на фоне Пушкина”.

Памятник Пушкину. Пушкинская Площадь. Тверской Бульвар. Сергей Пономарев

Выставка Сергея Пономарева пройдет с 17 июля по 23 августа в Музее Москвы. По соображениям безопасности прийти можно будет только по предварительной записи. И, конечно, с собой должны быть маска и перчатки.