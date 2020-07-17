Россию вновь обвинили в хакерской атаке, РФ эти обвинения отвергла

Национальный центр кибербезопасности Великобритании, а за ним соответствующие ведомства США и Канады обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцин от COVID-19, использовав хакерскую атаку.

Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании: "Мы и наши американские и канадские партнеры недвусмысленно заявляем, что нам известно о попытках российских спецслужб провести кибернападение, чтобы украсть данные исследований, имеющих отношение к разработке противокоронавирусной вакцины, и это, должен сказать, выглядит чрезвычайно неприглядно".

Кремль заявил, что не имеет к этим попыткам никакого отношения.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий добавил: "Это полный бред. Сожалею, но других слов, чтобы охарактеризовать эти обвинения, у меня нет. В России, у нас - самые сильные вирусологи мира. Вакцина, которую разрабатывают у нас, находится на финальной стадии испытаний, это сугубо русское ноу-хау".

Официальный Лондон также отметил, что сейчас уверен и в попытках России вмешаться в ход внеочередных всеобщих выборов, состоявшихся в Британии в конце прошлого года.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства: "Сегодня у нас имеются достоверные доказательства, что российские деятели пытались повлиять на итоги голосования, распространяя онлайн информацию, касающуюся торговых переговоров между Соединенным Королевством и США. По этим фактам ведется следствие".

На обвинения ответил депутат Леонид Слуцкий, возвглавляющий комитет по международным делам Государственной Думы РФ: "Я помню десятки таких обвинений. Я ответственно заявляю, что Россия никогда и нигде не пыталась вмешаться в ход голосования, на выборах любых уровней. Региональных ли, президентских ли или парламентских. Нигде и никогда".

Москва также заявила, что российская вакцина имеет шансы стать "самой эффективной, и необходимости красть в Британии ноу-хау ее создания не было".