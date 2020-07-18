Умер правозащитник Джон Льюис

На 81-м году жизни скончался американский конгрессмен и один из самых видных борцов за права темнокожих Джон Льюис.
Именно он был среди тех, кто пострадал в столкновениях с полицией на мосту имени Эдмунда Петтуса во время марша от Сельмы до Монтгомери 7 марта 1965 года, ставшего частью массового движения за избирательное право для чернокожих американцев. Спустя 5 месяцев президент Джонсон отменил расовую дискриминацию при голосовании, подписав соответствующий закон.
В 2000 году Барак Обама — первый чернокожий президент США — вручил Льюису медаль Свободы — одну из высших наград страны для гражданских лиц. В своем "твите" о Льюисе он отметил, что "немногие доживают до того, чтобы увидеть как их собственное наследие становится настолько значимым.
Льюис был последним участником так называемой "Большой шестерки" — организаторов марша на Вашингтон в 1963 году, где Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".
"Когда мы видим что-то неправильное, несправедливое, недобросовестное - наш моральный долг что-то сказать, что-то сделать", — сказал однажды Льюис.
Льюис представлял штат Джорджия в Конгрессе США с 1986 года. В декабре 2019 года у политика был диагностирован рак поджелудочной железы на последней стадии, при этом он обещал до конца представлять свой штат в Конгрессе США.