Умер правозащитник Джон Льюис

На 81-м году жизни скончался американский конгрессмен и один из самых видных борцов за права темнокожих Джон Льюис.

Именно он был среди тех, кто пострадал в столкновениях с полицией на мосту имени Эдмунда Петтуса во время марша от Сельмы до Монтгомери 7 марта 1965 года, ставшего частью массового движения за избирательное право для чернокожих американцев. Спустя 5 месяцев президент Джонсон отменил расовую дискриминацию при голосовании, подписав соответствующий закон.

В 2000 году Барак Обама — первый чернокожий президент США — вручил Льюису медаль Свободы — одну из высших наград страны для гражданских лиц. В своем "твите" о Льюисе он отметил, что "немногие доживают до того, чтобы увидеть как их собственное наследие становится настолько значимым.

Он внес такой огромный вклад, какой большинство из нас никогда не сделает. Он жертвовал собой так, как мало кто из нас когда-либо пожертвует Бернис Кинг дочь Мартина Лютера Кинга, глава "Центра Кинга"

Льюис был последним участником так называемой "Большой шестерки" — организаторов марша на Вашингтон в 1963 году, где Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".

"Когда мы видим что-то неправильное, несправедливое, недобросовестное - наш моральный долг что-то сказать, что-то сделать", — сказал однажды Льюис.

Льюис представлял штат Джорджия в Конгрессе США с 1986 года. В декабре 2019 года у политика был диагностирован рак поджелудочной железы на последней стадии, при этом он обещал до конца представлять свой штат в Конгрессе США.