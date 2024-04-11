О. Джей Симпсон умер в 76 лет от рака

Скончался О Джей Симпсон, американский спортсмен и актер, которого обвиняли в двойном убийстве, но оправдали. Ему было 76 лет.
Звезда американского футбола и голливудский актёр О. Джей Симпсон, оправданный по делу об убийстве бывшей жены и её любовника, но позже признанный виновным в отдельном гражданском процессе, скончался от рака. Ему было 76 лет.
Адвокаты Симпсона подтвердили, что он умер в среду вечером в Лас-Вегасе.
"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внукам"», — говорится в публикации семьи на странице Симпсона в X.
Симпсон заработал славу, богатство и восхищение благодаря футболу и шоу-бизнесу, но его жизнь внезапно изменилась после убийства его бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рональда Голдмана в Лос-Анджелесе.
Репортаж в прямом эфире о его аресте ознаменовал ошеломляющее падение популярности%20https://apnews.com/general-news-045d03621cb94cd69944d9955c9bf82e) героя спорта.
Казалось, он преодолел расовые барьеры, выступал за прославленную команду Университета Южной Калифорнии в конце 1960-х годов и был женат на голубоглазой блондинке, королеве выпускного вечера средней школы в 1980 году.
"Я не Блэк, я О.Дж.", — любил он говорить друзьям.
Процесс над Сипсоном называли "судом века". Его дело вызвало дебаты о проявлениях расизма и домашнем насилии.
Присяжные уголовного суда в 1995 году его оправдали. Но суд присяжных по отдельному гражданскому делу признал его ответственным за смерть Браун и Голдмана в 1997 году и обязал выплатить 33,5 миллиона долларов их семьям.
Десять лет спустя, все еще находясь под угрозой вынесения смертного приговора, Симпсон был признан виновным в вооруженном ограблении и других уголовных преступлениях.
В возрасте 61 года он был заключен под стражу и отсидел 9 лет в отдаленной тюрьме на севере Невады, где работал в том числе уборщиком спортзала. Он не раскаялся, когда его освободили условно-досрочно, утверждая, что лишь хотел вернуть спортивные памятные вещи и семейные реликвии, украденные у него после уголовного процесса в Лос-Анджелесе.
В 2016 году Симпсон стал героем мини-сериала FX и документального фильма ESPN из пяти частей.
"Я не думаю, что большая часть Америки верит, что я это сделал, — сказал Симпсон The New York Times в 1995 году, через неделю после того, как присяжные установили, что он не убивал Браун и Голдмана. - Я получил тысячи писем и телеграмм от людей, поддерживающих меня".
Двенадцать лет спустя, после всплеска общественного возмущения, Руперт Мердок отменил запланированную книгу HarperCollins, принадлежащую News Corp, в которой Симпсон предложил свой гипотетический отчет об убийствах. Он должен был называться "Если бы я это сделал".
Семья Голдмана, все еще добивавшаяся обвинительного приговора, получила контроль над рукописью.
Позже О. Джей Симпсона несколько раз арестовывали за мелкие преступления. В 2008 году он был приговорён к тюремному сроку за вооруженное ограбление. Он вышел на свободу в октябре 2017 года.