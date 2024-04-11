О. Джей Симпсон умер в 76 лет от рака

Скончался О Джей Симпсон, американский спортсмен и актер, которого обвиняли в двойном убийстве, но оправдали. Ему было 76 лет.

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Звезда американского футбола и голливудский актёр О. Джей Симпсон, оправданный по делу об убийстве бывшей жены и её любовника, но позже признанный виновным в отдельном гражданском процессе, скончался от рака. Ему было 76 лет.

Адвокаты Симпсона подтвердили, что он умер в среду вечером в Лас-Вегасе.

"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внукам"», — говорится в публикации семьи на странице Симпсона в X.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Симпсон заработал славу, богатство и восхищение благодаря футболу и шоу-бизнесу, но его жизнь внезапно изменилась после убийства его бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рональда Голдмана в Лос-Анджелесе.

Репортаж в прямом эфире о его аресте ознаменовал ошеломляющее падение популярности%20https://apnews.com/general-news-045d03621cb94cd69944d9955c9bf82e) героя спорта.

Казалось, он преодолел расовые барьеры, выступал за прославленную команду Университета Южной Калифорнии в конце 1960-х годов и был женат на голубоглазой блондинке, королеве выпускного вечера средней школы в 1980 году.

"Я не Блэк, я О.Дж.", — любил он говорить друзьям.

Процесс над Сипсоном называли "судом века". Его дело вызвало дебаты о проявлениях расизма и домашнем насилии.

Присяжные уголовного суда в 1995 году его оправдали. Но суд присяжных по отдельному гражданскому делу признал его ответственным за смерть Браун и Голдмана в 1997 году и обязал выплатить 33,5 миллиона долларов их семьям.

Десять лет спустя, все еще находясь под угрозой вынесения смертного приговора, Симпсон был признан виновным в вооруженном ограблении и других уголовных преступлениях.

В возрасте 61 года он был заключен под стражу и отсидел 9 лет в отдаленной тюрьме на севере Невады, где работал в том числе уборщиком спортзала. Он не раскаялся, когда его освободили условно-досрочно, утверждая, что лишь хотел вернуть спортивные памятные вещи и семейные реликвии, украденные у него после уголовного процесса в Лос-Анджелесе.

В 2016 году Симпсон стал героем мини-сериала FX и документального фильма ESPN из пяти частей.

"Я не думаю, что большая часть Америки верит, что я это сделал, — сказал Симпсон The New York Times в 1995 году, через неделю после того, как присяжные установили, что он не убивал Браун и Голдмана. - Я получил тысячи писем и телеграмм от людей, поддерживающих меня".

Двенадцать лет спустя, после всплеска общественного возмущения, Руперт Мердок отменил запланированную книгу HarperCollins, принадлежащую News Corp, в которой Симпсон предложил свой гипотетический отчет об убийствах. Он должен был называться "Если бы я это сделал".

Семья Голдмана, все еще добивавшаяся обвинительного приговора, получила контроль над рукописью.

Позже О. Джей Симпсона несколько раз арестовывали за мелкие преступления. В 2008 году он был приговорён к тюремному сроку за вооруженное ограбление. Он вышел на свободу в октябре 2017 года.