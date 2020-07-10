Безработным Италии поможет... мафия?

В Италии пандемия привела к обнищанию миллиона человек, еще 8 миллионов временно не имеют работы. Мафиозные группировки готовы заполнить лакуны там, где государство не справляется.

... В Скампии, одном из самых неблагополучных районов Неаполя, день начинается рано. Марко - так представился наш герой - и его семья смогли возобновить работу после карантина Они трудятся по-черному, как и многие другие жители региона, который является одним из главных центров незаконного оборота наркотиков местной мафиозной сети Каморра, Пандемия создала благоприятную почву для укрепления позиций мафиози и мошенников.

Марко рассказывает: "Нас пятеро, мы живем практически ни с чем. Двести евро, ну два пятьдесят. Мы дважды в неделю выходим на заработки в надежде хоть что-то получить".

Марко работал в кузнице вместе с отцом до 1996 года. Потеряв то место, он так и не нашел постоянного контракта и перебивается случайными заработками. "Для меня это - символ поражения., признается мужчина. - Так работать неправильно, но ведь нам нужно как-то выживать".

Марко встал в очередь на муниципальное жилье в 2012 году, но не получил его. Вот уже 10 лет мужчина обитает в так называемых "Парусах" - этот комплекс стал символом беззакония и заброшенности в Неаполе. Марко самовольно заселился в квартиру.

"К счастью, здесь мне удается немного сэкономить, - рассказывает он. - Гордиться нечем, но я не плачу ни за аренду, ни за электричество. Мы заселились сюда сами. Иначе нам не выжить. Если бы мы ждали ответа властей, то уже умерли бы с голоду. К нам никто не приходит, не проверяет, что тут сгнило, а что еще годится. Нас бросили, вот и весь разговор".

В Италии около трех миллионов нелегальных рабочих. Миллион приходится на юг страны. Только в провинции Кампания неофициально трудится 400 тысяч человек, но для государства их не существует. Не значиться в списках означает для этих людей отсутствие какой-либо поддержки в долгие недели карантина, когда не было возможности заработать.

Теневая экономика Италии генерирует около 77 миллиардов евро в год, это 40-процентные налоговые потери для государства. Национальный прокурор по борьбе с мафией убежден: если бы подпольных работников признали официально, государство смогло бы перенаправить финансовые потоки в казну, что в свою очередь позволит больше вкладывать в социальные программы в самых уязвимых районах.

Фредерико Кафьеро де Рахо рассказывает: "Бедность - главное условие проникновения различных мафиозных групп в общество, чтобы вербовать сторонников. Так мафиози получат доступ к социальному управлению. Для многих молодых поддержка Каморры стала единственным способом обеспечить базовые потребности семей, выжить".

С мафией ведут борьбу многие организации, государство усилило контроль, но наметившиеся было улучшение свела на нет пандемия. Карантин привел к массовому обнищанию. Всего до 4 миллионов жителей страны нуждаются в продовольственной помощи. Область Кампания, куда входит Неаполь, возглавила список экономически пострадавших регионов. В Сан-Джованни-Тедуччо, старом заводском районе, один и складов переоборудован во временный центр раздачи продовольствия.

Кармела Манко, основательница волонтерского проекта, рассказывает: "Сначала мы доставляли продовольственные наборы семьям, которых мы уже знали. Затем стало понятно, что помощь нужна большему числу жителей. Мы начали с 30 наборов, теперь выдаем 216 раз в две недели".

Даниэла, так представилась пришедшая в центр женщина, в течение многих лет добровольно сотрудничала с волонтерами, теперь ей самой нужна помощь. "Ковид подтолкнул меня к самому краю, - признается она. - Я уже давно балансировала на грани, бралась за неофициальную подработку, убиралась, помогала пожилым. Но из-за пандемии мне стало намного труднее. Мои клиенты не хотели, чтобы я у них работала, пожилые боялись контактов".

В течение десятилетий регион страдал от жесткой хватки Каморры. Сегодня властm мафии уменьшилась, но местные жители говорят, что не чувствуют поддержки государства. Когда у Даниэлы умер муж, она оказалась выброшенный на обочину: "Без социальных отчислений у меня нет права на пенсию. Государство считает, что как домохозяйка я слишком молода для отдыха, но на работу меня не берут, говорят, что слишком старая.... В кризис я вообще оказалась заброшенной. Жизнь меня жесток била, впрочем, как, впрочем, и наше государство".

На фоне деградации региона правоохранительные органы стараются максимально эффективно бороться с мафией. Они признают, что без улучшения социально-экономического климата их усилий недостаточно. Полиция ждет всплеска активности со стороны мафиозных группировок.

Альфредо Фаброчини из полиции Неаполя уточняет: "Мы опираемся на гибкую стратегию - меняемся по мере того, как меняется сценарий организованной преступности, стараемся предвидеть их следующий шаг. Мы пытаемся понять, как Каморра адаптируется к новому контексту, спешим пресечь их действия".

Большая часть этих операций проводится в обстановке строгой секретности. Глаза и уши правоохранительных органов - так называемые "ястребы"- Полицейские в штатском контролируют самые трудные районы Неаполя. Как правило, именно они первыми сталкиваются с преступниками, в том числе и с так называемыми "детскими бандами" - речь идет о часто вооруженных подростках, связанных с Каморрой.

"Каморра после локдауна еще не набралась сил., - считает Фаброчини. - Организация попытается диверсифицировать свою деятельность, им ведь нужно зарабатывать. Они не сильнее чем раньше, они, скажем, "голоднее".

Итальянские мафиози заинтересована в источниках заработка и каналах отмывания незаконных доходов. "По оценкам, итальянские мафиозные группировки зарабатывают более 30 миллиардов евро в год только на торговле наркотикам, - рассказывает Фредерико Кафьеро де Рахо. - Каморре нужно найти каналы для сокрытия средств, самый простой путь - через предприятия, в основном это компании с ограниченной ответственностью, те которые вышли на фондовый рынок".

Масштабный кризис ликвидности, вызванный пандемией, сильно ударил по малым и средним предприятиям. Некоторые антимафиозные ассоциации опасаются, что это может превратить организованную преступность в крупнейший итальянский банк.

В области Кампания после кризиса не смогли открыться почти 20 тысяч предприятий. В общей сложности 600 тысяч предпринимателей направили заявки на небольшие государственные займы,чтобы поправить дела после карантина. Трети заявителей было оказано. Среди них - Розарио Д'Анжело, хозяин семейного строительного бизнеса и соучредитель ассоциации по борьбе с рэкетом.

"Я подал заявку на базовый кредит в размере 25 тысяч евро после декрета властей о перезапуске, - комментирует мужчина. - Я написал 11 апреля и все еще жду. Между тем организованная преступность уже готова сделать мне предложение, по сути это чистой воды ростовщичество".

У мафиозных группировок есть средства, чтобы поддержать бизнес в упадке. Если предприятие не может расплатиться, Каморра знает, что делать. "Когда кредит не возвращают по тем или иным причинам, Каморра использует это и получает взамен управление бизнесом, - поясняет Фредерико Кафьеро де Рахо. - С этого момента мафия начинает использовать компанию в качестве канала для отмывания незаконных средств".

По словам местных предпринимателей, в Неаполе сегодня больше гнева больше напряжения и теперь, когда вымогатели появляются на стройках, чтобы взять деньги за "крышу", многие предприниматели говорят "нет". Розарио, к примеру - бывшая жертва рэкета. Сегодня он в рамках своей ассоциации помогает другим бизнесменам. По его словам, идти против Каморры решаются немногие. Розарио вспоминает, как боялся сам: "До 96-97 года мой отец переплатил рэкетирам тысячи евро, но дома он ничего не говорил. Когда я пришел в в бизнес, то понял, что происходит. Первые годы я платил из страха. В 2005 году мы решили создать ассоциацию, тогда я написал первую жалобу. Всего я оформил 18 жалоб, исков что привело к шести арестам в шести разных местах в Неаполе".

Полиция ждет рекордного всплеска уровня вымогательства в конце августа - время, которое Камаорра обычно определяет как крайний срок для выплаты дани. Специалисты полагают, что в этом году преступники будут вымогать больше обычного. Ассоциация по борьбе с рэкетом SOS Impresa делает ставку на профилактику, сводя воедино бизнесменов правоохранительные органы и госструктуры. Президент группы Луиджи Куомо рассказывает: "Сегодня мы переживаем рост вымогательства, но процесс идет в полном молчании. Жертвам нужны их будущие ростовщики, именно они создают эти порочные отношения. Через год мы сможем оценить масштабы этого явления, этой смертельно опасной смычки".

Несмотря на опасения, что европейская финансовая помощь может попасть в руки мафии, ассоциации и госведомства настаивают на ее продолжении: по их словам, поддержка ЕС жизненно важна для местного бизнеса.

"Деньги поступают, выдачей финансовых пакетов занимается правительство, через него распределяются средства ЕС. Мы делаем все возможное, чтобы деньги не попали в чужой карман", - отмечает Аннапаола Порцио, комиссар правительства по инициативам в сфере борьбы с рэкетом.

Те предприниматели, которые не соглашаются на рэкет, могут рассчитывать на определенную социальную и экономическую поддержку. Ее предоставляют ассоциации, располагающие определенным бюджетом. Для того чтобы запустить этот механизм, многие заплатили своими жизнями.

Мимма Новиелло - одна из четырех детей Доменико Новиелло. Местного предпринимателя в 2008 году убил один из самых кровавых кланов Каморры. Доменико отказывался платить "пиццо", взнос мафии на защиту бизнеса. Женщина вспоминает: "Папа собрал семью, и мы поговорили все вместе. Он попросил у нас разрешения сказать вымогателям нет. Отец чувствовал, что если бы пошел у них на поводу то оставил бы нам, детям этот неразрешимый груз".

Предприниматель пожаловался полиции, вымогатели получили тюремный срок. Мужчину убили семью годами позже - в него выпустили 13 пуль. "Я только позднее поняла, что его убийство было предупреждением, - говорит Мимма. - Таким экстремальным сигналом: убили одного, чтобы обратить внимание всех! Им удалось напугать других бизнесменов. Но его, отца, убили, понимаете? Они не мстили детям, убили и все. Нам было очень тяжело. В то время я немедленно поддержала решение отца, я бы и сегодня так сделала. За прошедшее время я глубже поняла ценность фразы: "Я не плачу "пиццо", мы никогда не будем платить дань - ни я, ни вы, никогда!" И, конечно же, мне хочется сказать предпринимателям: вы должны осудить их, на это нужно пойти! Отца убили, так как тогда он был один. Будь он с другими, со многими людьми, то этого бы не произошло".

Эксперт-криминалист Паоло Миджано, ставший другом семьи, рассказал историю Доменико в только что вышедшей книге: "Сегодня ситуация, безусловно, иная, комментирует он. - Правоохранительные органы и суды прилагают все усилия для ликвидации преступных группировок, особенно здесь, в Кампании. Было бы лучше, однако, работать сразу по двум фронтам один - это госвласть, полиция, правосудие, второй - экономическая и социальная помощь для развития региона. Я, возможно, что-то пропустил, но не помню, чтобы борьба велась именно так".

Семья Миммы сегодня столкнулась с еще одной проблемой, напрямую связанной с санитарным кризисом. В пандемию муж женщины потерял работу: американская компания Jabil, в которой он трудился, проигнорировала запрет правительства Италии на увольнение. Фирма сократила 190 человек но затем пересмотрела решение под давлением министерства труда. Пьетро рассказывает: "Получается, что официально я сегодня не уволен, но моего места нет, мне должны предоставить должность в другой компании. Фирмы, высказавшие интерес к найму 190 сотрудников, все как одна - стартапы, они только планируют запуск. Велик риск, что они вообще никогда не откроются".

Беспокойство Пьетро разделяют и другие. 45 тысяч человек, занятые в регионе в малом и среднем бизнесе, не вернулись на рабочие места после снятия карантина. Армия безработных - потенциальных жертв Каморы - таким образом, продолжает расти. Профсоюзы говорят, что ситуация становится напряженной и тревожной. Никола Риччи из группы CGIL Union отмечает: "Ковид оказал на регион разрушительное воздействие. Уже до пандемии бизнес говорил о 23 миллионах часов вынужденного простоя, то есть промышленность была в тупике. А теперь ситуация еще хуже. Во время кризиса 60% компаний снизили производительность. Многие вынуждены были закрыться".

Эксперты опасаются, что восстановление южной Италии будет затяжным. В отличие от северных регионов здесь очень выражено социальное неравенство, и кризис его лишь усугубил.

Об этом говорит ответственная за политику по делам молодежи в местной мэрии. Мы встретились с Алессандрой Клементе вне ее кабинета - в благотворительной ассоциации по поддержке семей и детей. "Комплекс, в котором мы с вами находимся, не получает госсредств - рассказывает Алессандра. - Если бы нам выделяли бюджет, мы смогли бы принять в три раза больше детей. Я жду, чтобы власти сделали это для нас. Уверена, что мы должны заботиться не только о перезапуске экономики, торговли, но и об обеспечении надежных социальных связей, здорового социального климата. А это начинается с заботы о детстве, что почему-то игнорируется".

Алессандра была примерно одного возраста со своими подопечными, когда потеряла мать: женщину убила шальная пуля в перестрелке Каморры. Это случилось в 1997 года. Тогда Алессанндра решила заниматься политикой, чтобы обеспечить городу другое будущее: "Этот город должен просить у меня прощения, так как забрал у меня и моей семьи самое дорогое, - убеждена женщина. - Мама была совсем молодой, погибла в 39 лет. Город не оставил ей шанса. Я хочу внести свой вклад в изменения, которые устранят те социальные, экономические и культурные факторы, которые привели к трагедии. Я хочу, чтобы подобного никогда не случилось с другими".

Организованная преступность выходит на сцену когда государство поворачивается к самым уязвимым спиной. Те, кто ведет социальную борьбу против Каморры, убеждены: образование и право на труд остаются самым эффективным механизмом, который позволит нынешнему и и будущим поколениям выбрать правильный курс.