Калабрия: мафия в больницах и аптеках

В Калабрии помещён под домашний арест спикер регионального парламента: его обвиняют в связях с мафией. Предполагается, что 68-летний Доменико Таллини помогал представителям ндрангеты проникнуть в больничный сектор и аптечный бизнес.

Это уже не первый удар по местной системе здравоохранения: за считанные недели сменились три руководителя местного минздрава, а между тем сам регион остаётся в "красной зоне" по коронавирусу.

Анджело Спозато, генеральный секретарь профсоюза CGIL:

"Уже очень долгое время наш профсоюз говорит о глубоком проникновении преступных элементов ндрангеты в систему здравоохранения, о её связях с масонами и политиками. Ещё несколько лет назад мы потребовали от местных властей создать комиссию, проверявшую связи больниц с мафией. Это привело к роспуску нескольких местных советов здравоохранения из-за проникновения туда мафиози".

Борьба интересов ввергла региональную систему в кризис задолго до коронавируса. С 2000 по 2013 годы число больничных коек в регионе сократилось на 40%, дойдя до показателя менее 2 коек на тысячу жителей — в среднем по Европе в тот период было 5 на тысячу.

Десять лет назад итальянское правительство даже было вынуждено перевести региональный минздрав на внешнее управление, но и это не помогло. Сейчас долги минздрава Калабрии оценивают примерно в миллиард евро.

В начале этого года в регионе было 146 мест в реанимации. К октябрю их стало 154 — несмотря на требования Рима как минимум удвоить число коек.